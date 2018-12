Cum urăm ”An nou fericit” în 32 de limbi vorbite în Europa

La 31 decembrie 2018 și 1 ianuarie 2019 cele mai utilizate cuvinte din lume vor fi tradiționalele urări de ”La mulți ani” sau un ”An nou Fericit”. În Europa, peste jumătate de miliard de oameni vor sărbători trecerea dintre ani cu 32 de urări specifice fiecărei limbi vorbite pe continent.

Pentru cei care doresc să transmită mesaje la cumpăna dintre ani prietenilor sau cunoștințelor din alte țări ale Europei, cartograful Jakub Marian a întocmit o hartă care prezintă cum se scrie ”La mulți Ani” sau ”An nou fericit” în limbile europene.

Vă prezentăm în continuare cum se spune “An Nou Fericit!” sau “La Mulţi Ani!” ori urări similare în alte limbi, conform hărții de mai sus.

Albaneză: Gëzuar Vitin e Ri

Bielorusă: З Новым годам

Bulgară: Честита Нова Година

Croată: Srecna Nova godina



Cehă: Šťastný nový rok



Daneză: Godt nytår

Engleză: Happy New Year



Estoniană: Head uut aastat



Finlandeză: Hyvää uutta vuotta or Onnellista uutta vuotta



Germană: Schönes/Frohes/Gutes neues Jahr or Guten Rutsch (ins neue Jahr)



Greacă: Καλή χρονιά

Islandeză: Farsælt or gleðilegt followed by komandi or nýtt ár



Irlandeză: Athbhliain faoi Mhaise Duit



Italiană: Felice anno nuovo or Buon anno



Letonă: Laimīgu jauno gadu



Lituaniană: Laimingų naujųjų metų



Luxemburgheză: Glécklecht neit Joer



Macedoneană: Среќна Нова Година



Maghiară: Boldog új évet

Malteză: Is-Sena t-Tajba



Norvegiană: Godt nytt år



Olandeză: Gelukkig Nieuwjaar

Română: Un An Nou fericit

Poloneză: Szczęśliwego Nowego Roku



Portugheză: Feliz ano novo



Rusă: С Новым годом



Sârbă: Srećna Nova godina or Срећна Нова година



Slovacă: Šťastný nový rok



Slovenă: Srečno novo leto



Spaniolă: Feliz Año Nuevo or Próspero Año Nuevo after Feliz Navidad



Suedeză: Gott nytt år



Ucrainiană: З Новим роком

Turcă: Mutlu yullar

