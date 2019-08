Cunoscutul scriitor brazilian, Paulo Coelho, transmite scuze publice Franței pentru declarațiile făcute de președintele Braziliei la adresa lui Emmanuel Macron

John Bolton, consilierul președintelui SUA pentru securitate națională, a sosit marți într-o vizită la Kiev, a anunțat Ambasada SUA în Ucraina, marcând astfel prima vizită efectuată în această țară de un înalt oficial american după alegerea lui Volodimir Zelenski la conducerea Ucrainei, relatează Reuters, citat de Agerpres.

”Consilierul Bolton este aici pentru a sublinia sprijinul american pentru suveranitatea Ucrainei, integritatea ei teritorială şi calea euroatlantică. El aşteaptă cu nerăbdare întâlniri fructuoase cu oficialii ucraineni”, notează Ambasada SUA din Kiev pe contul său de Twitter.

We are pleased to welcome National Security Advisor John Bolton back to Kyiv! Ambassador Bolton is here to underscore U.S. support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity and Euro-Atlantic path. He looks forward to productive meetings with Ukrainian officials.

