Curaj, reziliență și egalitate – cele trei concepte care au definit mesajele transmise de liderii europeni cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Curaj, reziliență și egalitate – acestea au fost cele trei concepte care au rezumat poziția liderilor europeni pe 8 martie, cunoscută și sub numele de Ziua Internațională a Femeii, arată Euronews.

Președinții instituțiilor europene – Ursula von der Leyen, Roberta Metsola și Antonio Costa – președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, dar și prim-miniștrii spaniol și italian, Pedro Sánchez și Giorgia Meloni, au lăudat contribuția femeilor și au făcut apel la continuarea progreselor în materie de egalitate.

În timp ce conflictele mondiale acaparează titlurile din presă, șefii de stat au recurs la rețelele sociale pentru a sărbători această zi.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adus un omagiu fetelor și femeilor de pretutindeni care continuă să lupte împotriva opresiunii, îndemnându-le să găsească puterea în interiorul lor și să nu renunțe niciodată.

On International Women's Day, I pay tribute to girls and women everywhere who continue to fight oppression with relentless strength, with unbreakable courage. This strength and courage live within all of us. The power is in us.

Mesajul președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost în cinstea „tuturor celor care au luptat împotriva sorții și a celor care încă luptă, tuturor femeilor care au întemeiat familii, au creat companii, au crescut generații, au devenit campioane, au avut cariere, au intrat în politică, au trăit adevărul lor, s-au ridicat, tuturor celor care gestionează totul, în fiecare zi, tuturor celor care sunt subestimate, denigrate, se simt ignorate, care primesc puțină recunoaștere pentru tot ceea ce fac și care se ridică oricum.”

Here's to all those who fought the odds and to those still fighting. To all those women who built families, created companies, raised generations, became champions, had careers, entered politics, lived their truth, stood up. To all those who balance everything, everyday.

La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat că „egalitatea este în beneficiul tuturor”, iar „UE se angajează să promoveze egalitatea de gen astăzi și în fiecare zi.” El le-a mulțumit femeilor din echipa sa pentru dedicare și angajament.

Equality benefits everyone.

Equality benefits everyone.

The EU is committed to gender equality today and every day. On International Women's Day, I thank the amazing women on my team for their dedication and commitment.
#InternationalWomensDay2026
#IWD2026

Președintele ucrainean Vlodimir Zelenski a îndemnat femeile să-și apere țara și le-a mulțumit pentru puterea pe care o aduc pe câmpul de luptă și în viața de zi cu zi.

Deși încă se confruntă cu obstacole, peste 70.000 de femei au servit în armata ucraineană în 2025, o creștere de 20% față de 2022, dintre care peste 5.500 au fost detașate direct pe linia frontului, potrivit Ministerului Apărării din Ucraina.

The strength and role of Ukrainian women are not about just one day. They are about all 365 days of the year. Ukrainian women defend the country, wait for their loved ones and support them, raise children amid difficult wartime conditions, create, research, rescue, teach, and…

La rândul său, președintele Nicușor Dan le-a mulțumit tuturor doamnelor și domnișoarelor „pentru tot ce faceți pentru familiile dumneavoastră și pentru comunitate.”

„Prea des uităm cât de mult vă datorăm, cât de puternice și de curajoase sunteți.

„Din păcate însă, astăzi nu toate femeile primesc flori și prețuire. Gândurile mele se îndreaptă mai ales către mamele singure, către femeile victime ale violenței domestice, către acelea care au reușit să se desprindă din relații toxice și își continuă viața cu demnitate și determinare, către toate bunicile care trăiesc în singurătate. Va admir pentru curaj și putere! România mai are multe de făcut pentru a asigura respectul, șansele egale și protecția fiecărei femei. Voi continua să susțin cu fermitate aceste obiective”, a fost mensajul transmis de președinte.

Premierul Ilie Bolojan a mulțumit „doamnelor și domnișoarelor pentru sprijinul pe care îl oferiți familiilor dumneavoastră și pentru tot ceea ce faceți în comunități, în serviciile publice sau în companii.”

Liderul Spaniei, Pedro Sánchez, a postat un videoclip în care afirmă că guvernul său „nu va permite ca ura să înlocuiască drepturile” și că mișcarea feministă trebuie să continue să avanseze în ciuda trivializării violențelor de gen și a hărțuirii online.

En el Día Internacional de las Mujeres, lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad.
#8M 💜

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a postat un mesaj în care a afirmat că „ziua de 8 martie ne reamintește tuturor o responsabilitate care nu se aplică doar unei singure zile, ci tuturor zilelor: aceea de a continua să construim o Italie în care nicio femeie să nu fie nevoită să aleagă între libertate, muncă, familie și împlinire personală”.