Curajosul popor ucrainean reprezentat de președintele Volodimir Zelenski, laureat al Premiului Saharov acordat de Parlamentul European: Acești oameni își riscă viața pentru noi

Parlamentul European a ales drept câștigător al Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din acest an pe curajosul popor ucrainean reprezentat de președintele Volodimir Zelenski, liderii aleși și societatea civilă, anunțul fiind făcut în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg a legislativului european.

Anunțul a fost făcut de Roberta Metsola, de la tribuna sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg, în urma unei decizii a Conferinței președinților Parlamentului, care reunește președintele instituției și liderii grupurilor politice.

“Aceștia se ridică pentru ceea ce cred. Luptă pentru valorile noastre, protejând democrația, libertatea și statul de drept. Își riscă viața pentru noi. Și astăzi, sunt mândri câștigători ai Premiului Saharov decernat de Parlamentul European. Nimeni nu merită mai mult (n.r. – acest premiu) Felicitări curajoșilor oameni din Ucraina!”, a scris Metsola, pe Twitter.

