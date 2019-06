Curtea de Conturi Europeană: Deși producția de energie eoliană și solară a crescut cu 400%, respectiv 8000%, în ultimul deceniu, UE va avea dificultăți în atingerea obiectivelor în materie de energie verde

Astăzi, 10 iunie 2019, se împlinesc 40 de ani de când cetățenii UE și-au ales în mod direct reprezentanții în Parlamentul European. La 10 iunie 1979 a început un nou capitol în istoria familiei europene.

Acum două săptămâni, pentru prima dată de la aderarea la Uniunea Europeană, cetățenii români au votat în proporție de peste 51,07% (potrivit celor mai recente estimări) la alegerile pentru Parlamentul European, după ce la alegerile din 2007, 2009 și 2014, s-au prezentat la urne între 27,67% și 32,44% dintre cetățeni. Pentru prima dată, România a înregistrat o prezență la vot peste media europeană, aceasta fiind 50.94%.

Citiți și: BEC: Rezultate FINALE. Cine sunt cei 32 de eurodeputați care vor reprezenta România în Parlamentul European

În acest context, Comisia Europeană a transmis un mesaj pe Twitter prin care dorește: „Să continuăm să facem istorie împreună.”

40 years ago we started a new chapter of our shared history.

EU citizens directly elected their representatives in the European Parliament on 10 June 1979.

Two weeks ago we saw the highest turnout in 20 years.

Let’s continue making history together.#EUarchives pic.twitter.com/b4XT01QK1j

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 10 iunie 2019