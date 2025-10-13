ROMÂNIA
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
Curtea de Conturi recomandă Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) reevaluarea și îmbunătățirea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), cel mai complex sistem informatic din România, în contextul dezvoltării noului sistem informatic cu finanțare prin PNRR, potrivit concluziilor unui audit al performanței instituționale a CNAS.
Pilon principal în procesul strategic de digitalizare a domeniului sănătății, PIAS gestionează cea mai mare bază de date din țară, ce conține peste 18 milioane de persoane potențial beneficiare de servicii medicale și medicamente, peste 70.000 de utilizatori reprezentând furnizori de servicii medicale și medicamente precum și utilizatori ai CNAS/CAS, peste 700.000 de servicii raportate și validate zilnic, din care aproximativ 200.000 sunt prescripții medicale, datele fiind structurate în peste 420.000 tabele în format Oracle.
Prin auditarea PIAS, Curtea de Conturi a urmărit realizarea unei evaluări obiective a vulnerabilităților și problemelor întâmpinate în implementarea și exploatarea sistemului, furnizarea unor recomandări de îmbunătățire a celui actual, cât și evidențierea unor lecții de învățat pentru crearea noului sistem informatic al asigurărilor de sănătate finanțat prin PNRR.
Auditul a cuprins activitățile realizate pentru implementarea PIAS, în perioada anilor 2000 – 2024, de către CNAS și casele județene de asigurări de sănătate (CJAS). Au fost efectuate interviuri cu reprezentanți ai CNAS de la nivel central și local, reprezentanți ai asociațiilor de profil ale furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice, vizite la șase case județene, opt spitale și au fost colectate 1039 de chestionare de la mai multe categorii de furnizori de servicii medicale, precum medici de familie, medici din spitale, medici din ambulatoriul de specialitate, farmaciști.
Auditul a constatat că implementarea și administrarea PIAS, pe parcursul unei perioade de 24 de ani, s-a confruntat cu multiple provocări care au afectat funcționalitatea și eficiența sa. Deși PIAS a fost concepută pentru a eficientiza serviciile și activitatea medicală, unele dintre obiectivele sale, precum utilizarea completă a dosarului electronic de sănătate, digitalizarea biletelor de trimitere și a concediilor medicale, nu au fost atinse. În cadrul auditului s-au constatat o serie de disfuncționalități care au un impact semnificativ asupra activității furnizorilor de servicii medicale, cât și asupra calității serviciilor oferite pacienților.
Costul total al platformei a depășit 1,1 miliarde lei, din care 920 de milioane lei au fost utilizați pentru proiectarea și construirea PIAS, iar 191 milioane lei pentru mentenanță, centre suport, licențe, servicii de transmitere date și piese de schimb. Prin implementarea platformei s-a urmărit inclusiv modernizarea și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate asiguraților, prin facilitarea accesului furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice și al pacienților la dosarele medicale și optimizarea comunicării și schimbului de informații între actorii implicați în prestarea serviciilor medicale.
În ultima perioadă, în pofida sumei semnificative investite, disfuncționalitățile frecvente, blocajele și suprasolicitarea infrastructurii tehnice învechite au afectat negativ calitatea serviciilor oferite asiguraților și activitatea furnizorilor de servicii medicale.
Pe măsură ce volumul fluxurilor de date a crescut, iar design-ul de tip monolit și-a dovedit limitele, sistemul a întâmpinat dificultăți în scalabilitatea sa. În mai multe situații, CNAS nu a reușit să gestioneze eficient disfuncționalitățile apărute prin planuri de acțiune sau măsuri adecvate pentru asigurarea în condiții optime a continuității serviciilor.
Din punct de vedere tehnic, infrastructura hardware și software este depășită și nu a beneficiat de actualizări corespunzătoare, fapt care a agravat vulnerabilitățile și a afectat fiabilitatea platformei. De asemenea, lipsa de analize periodice a riscurilor și de identificare a sistemelor IT critice a expus buna funcționare a platformei și activitatea furnizorilor la probleme semnificative, ceea ce a compromis încrederea în sistemul informatic și în capacitatea organizațională de a rezolva problemele întâmpinate.
Un alt aspect identificat în cadrul auditului a fost incapacitatea instituțională de a recruta și reține specialiști IT adecvați unui sistem de o asemenea importanță.
Lipsa unui inventar al activelor IT, precum și absența unei strategii IT dedicate, au limitat capacitatea instituției de a coordona și de a urmări rezultatele și atingerea obiectivelor instituționale de administrare eficientă a sistemului de asigurări sociale de sănătate.
În contextul dezvoltării noului sistem informatic cu finanțare prin PNRR, auditul evidențiază necesitatea de a reevalua și a îmbunătăți arhitectura, structura și managementul PIAS, prin valorificarea lecțiilor învățate din proiectarea, implementarea și administrarea celui prezent.
Pentru a garanta sustenabilitatea și eficiența pe termen lung a sistemului se impune ca organizația să adopte o strategie IT coerentă, astfel încât investițiile semnificative să contribuie în mod real la modernizarea, eficientizarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate furnizate pacienților.
Recomandările Curții de Conturi, formulate în urma auditului, vizează:
- Îmbunătățirea funcționalităților și securității sistemului informatic; adoptarea unui design software modern; optimizarea proceselor de transfer al datelor și a calității acestora și crearea unui sistem eficient de feedback de la furnizorii de servicii medicale.
- Luarea de măsuri de consolidare a capacității organizaționale în ceea ce privește recrutarea și reținerea unor specialiști IT și management IT; consultarea proactivă și continuă a furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice, precum și instruirea mai frecventă și mai prietenoasă a utilizatorilor.
- Implementarea unor planuri de gestionare a crizelor informatice, inventarierea activelor IT, gestionarea actualizărilor de securitate și adoptarea unei strategii IT bazate pe analiza infrastructurii existente, precum și alinierea la standardele IT și bunele practici în domeniu, dată fiind complexitatea platformei.
Raportul de audit al performanței desfășurat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate poate fi consultat AICI.
ROMÂNIA
Trenul “Prietenia”, care leagă Kievul de București prin R. Moldova, a fost inaugurat. Oana Țoiu: Marcăm un nou pas în conectivitatea dintre cele trei țări
România, Ucraina și Republica Moldova au inaugurat vineri prima legătură feroviară directă dintre Kiev și București, un tren numit simbolic „Prietenia”, care marchează un nou pas în cooperarea regională și în consolidarea conectivității dintre cele trei țări.
Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a salutat evenimentul, subliniind că noua rută reprezintă „un pas concret spre o normalitate pentru vremuri de pace la care aspirăm și pentru care lucrăm împreună cu Andrii Sybiha și Mihai Popșoi”, omologii din Ucraina și Republica Moldova.
Trenul „Prietenia” leagă Kievul de București prin Republica Moldova și oferă o alternativă sigură de transport într-un context în care legăturile aeriene cu capitala ucraineană sunt suspendate din cauza războiului, iar rutele rutiere sunt afectate de restricții și riscuri ridicate.
„Acest tren direct este un nou pas important pentru România, Ucraina și Republica Moldova, aflate într-un parteneriat regional special, și va ajuta la creșterea conectivității și mobilității cetățenilor din toate cele trei state”, a declarat Oana Țoiu.
Șefa diplomației române a adresat și un mesaj de recunoștință lucrătorilor de la căile ferate din România, Republica Moldova și Ucraina, care au contribuit la realizarea proiectului. „Nu vreau să închei fără un cuvânt de mulțumire pentru lucrătorii de la căile ferate române, moldovenești și ucrainene care fac posibilă această legătură”, a transmis ministrul.
Oana Țoiu a amintit, de asemenea, importanța activității companiei feroviare ucrainene Ukrzaliznytsia, care, „în ciuda războiului, reușește să țină în viață un serviciu esențial”, un exemplu de reziliență și cooperare în regiune.
Și ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a afirmat, într-o postare pe platforma X, că această rută, numită “Prietenia”, unește oameni care împărtășesc o viziune comună asupra unei Europe puternice, pașnice și unite.
“Astăzi, în pofida unei alte nopți de atacuri masive ale Rusiei împotriva Ucrainei, împreună cu Oana Țoiu și Mihai Popșoi, marcăm un pas important în consolidarea parteneriatului special dintre Ucraina, România și Republica Moldova: trenul direct Kiev – București și-a început circulația”, a declarat oficialul ucrainean pe rețelele sale sociale.
Today, despite another night of massive Russia’s attacks against Ukraine, together with @Oana_Toiu and @MihaiPopsoi, we mark an important step in strengthening special partnership between Ukraine, Romania, and the Republic of Moldova: the direct Kyiv–Bucharest train has started… pic.twitter.com/HpHHbgeKjB
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 10, 2025
CONSILIUL UE
Ministrul Finanțelor, la reuniunea ECOFIN: Susținem un buget european sustenabil și realist, capabil să sprijine prioritățile UE și să aducă beneficii tangibile cetățenilor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat ieri la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg, în cadrul căreia principalele discuții s-au axat pe viitorul buget al Uniunii Europene și propunerea Comisiei Europene de actualizare a sistemului de resurse proprii al UE.
În cadrul reuniunii, subiectul central a fost reprezentat de actualizarea sistemului de resurse proprii al bugetului UE, care reprezintă aproximativ 90% din veniturile bugetare comunitare.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, Comisia Europeană a propus cinci noi resurse proprii:
- sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii,
- mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon,
- aplicarea unei cote de apel uniforme la greutatea echipamentelor electrice și electronice din fiecare stat membru care nu este colectată anual,
- resursă proprie pentru accizele din tutun,
- resursă corporativă pentru Europa.
Ministrul Alexandru Nazare a subliniat că finanțarea bugetului UE trebuie să se bazeze pe principiile echității, eficienței, transparenței și simplității. În calitatea sa de stat net beneficiar de fonduri europene, România consideră esențială o distribuție echitabilă a contribuției financiare aferentă resurselor proprii, ținând cont de nivelul de dezvoltare economică al fiecărui stat membru.
„Susținem un buget european sustenabil și realist, capabil să sprijine prioritățile Uniunii și să aducă beneficii tangibile cetățenilor. Este esențial ca tranziția verde să nu genereze costuri disproporționate pentru statele aflate încă în proces de redresare economică”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.
România a exprimat totodată rezerve privind unele propuneri ale Comisiei, precum introducerea resurselor bazate pe deșeurile electronice sau reducerea costurilor de colectare pentru resursele tradiționale (taxe vamale).
Referitor la simplificarea procesului legislativ european, România a subliniat nevoia de reducere a poverii administrative și birocratice, în special pentru întreprinderile mici și administrațiile publice.
Ministrul Nazare a subliniat că evaluările de impact trebuie să reflecte mai bine specificul statelor membre cu economii emergente și să includă analize diferențiate, pentru a asigura decizii bazate pe dovezi și adaptate realităților naționale.
România a sprijinit inițiativele europene de direcționare a economiilor către investiții productive și a reafirmat susținerea pentru asistența financiară și sancțiunile impuse Rusiei.
Totodată, a menținut rezerve față de noile accize la tutun, menționând ca noile niveluri minime propuse sunt excesive. În acest sens, poziționarea României a susținut o abordare graduală și flexibilă pentru a proteja stabilitatea pieței și veniturile bugetare.
„La reuniunea ECOFIN de la Luxemburg am subliniat încă o dată că România își dorește să fie un partener activ și respectat la masa deciziilor europene. Avem datoria să ne susținem ferm interesele, cu argumente solide și cu o înțelegere realistă a contextului european, dar și să ne respectăm angajamentele asumate”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
ROMÂNIA
Ministrul Energiei dezminte informațiile apărute în presa străină: România nu a mai importat țiței din Rusia din decembrie 2022 și produse petroliere din februarie 2023
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dezminte informațiile publicate de agenția Reuters, conform cărora România „ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice” din Rusia.
„Astăzi (n.r. vineri), agenția Reuters a publicat un articol care conține informații eronate, afirmând că România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. Pentru acest lucru, am cerut un drept la replică și actualizarea știrii de către agenția de presă. România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022 și nu a mai importat produse petroliere din 5 februarie 2023” a clarificat ministrul Energiei într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Bogdan Ivan a amintit că „orice încălcare a legislației europene va fi penalizată fără ezitare”.
„Încălcarea regimului de sancțiuni stabilite la nivel european constituie infracțiune și se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare, iar în cazuri grave se poate ajunge la pedepse de până la 12 ani. România nu face compromisuri când vine vorba de obligațiile sale ca stat membru al Uniunii Europene și de protejarea securității sale energetice”, a subliniat oficialul român.
Acesta a invitat persoanele care „au informații privind operatori economici ce încalcă regimul sancțiunilor aprobat de UE, cer să fie sesizate autoritățile competente”.
„În calitate de ministru al Energiei, voi deferi justiției, imediat, orice caz de încălcare a legii în privința companiilor și persoanelor responsabile cu importurile de energie și hidrocarburi din Federația Rusă”, a dat asigurări Bogdan Ivan.
Într-un material, Reuters acuză că națiunile europene, inclusiv Franța, se numără printre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei în lupta sa împotriva Rusiei. Mai multe dintre ele și-au intensificat importurile de energie din Rusia, care aduc miliarde de euro economiei de război a Moscovei.
Publicația subliniază că, în al patrulea an al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Uniunea Europeană rămâne în poziția precară de a finanța ambele părți implicate în conflict.
Blocul și-a redus dependența de Rusia, furnizorul odinioară dominant, cu aproximativ 90% din 2022. Cu toate acestea, a importat energie din Rusia în valoare de peste 11 miliarde de euro în primele opt luni ale acestui an, potrivit unei analize Reuters a datelor furnizate de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat (CREA), o organizație independentă de cercetare cu sediul la Helsinki.
Șapte dintre cele 27 de țări membre ale UE au înregistrat o creștere a valorii importurilor față de anul precedent, inclusiv cinci țări care susțin Ucraina în război.
Franța, de exemplu, a înregistrat o creștere a achizițiilor de energie din Rusia cu 40%, până la 2,2 miliarde de euro, în timp ce Țările de Jos a înregistrat o creștere de 72%, până la 498 de milioane de euro, arată analiza.
Ungaria se numără printre cele șapte țări care au înregistrat o creștere a valorii importurilor de energie din Rusia în acest an, cu 11%, potrivit datelor, arată publicația. Reuters menționează că Franța și Țările de Jos sunt însoțite de alte patru țări ale căror guverne susțin Ucraina în război: Belgia, care a înregistrat o creștere de 3%, Croația (55%), România (57%) și Portugalia (167%).
În luna iunie, Bruxelles a prezentat un nou proiect de lege care ar interzice importurile de gaze rusești în blocul european, până la sfârșitul anului 2027.
Țările UE și Parlamentul European poartă în prezent negocieri paralele cu privire la această propunere.
