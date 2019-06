Curtea de Justiție a UE respinge planul Germaniei de a impune o taxă pe autostradă pentru șoferii străini: Această taxă este discriminatorie și încalcă dreptul UE

Trei tineri programatori români au realizat o platformă online europeană, prin care tinerii se pot înscrie la facultate de oriunde s-ar afla, relatează Digi24. Platforma găzduiește în prezent 39 de universități din România și din străinătate.

Potrivit lui Andrei Niculae, fondatorul start-upului, ideea de a construi platforma Vreaulafacultate.ro le-a venit instant celor trei studenți români care studiau în străinătate şi căutau un program de master în România.

Acesta a mai spus că promovarea unversităților românești pe platforma lor se datorează competitivității de care dau dovadă acestea în comparație cu cele europene.

,,După ce m-am plimbat la mai multe universități din România am ajuns să-mi dau seama că nu sunt așa de proaste în comparație cu cele de afară, ci doar sunt slab marketizate și studentul nu știe care sunt beneficiile. Încercăm să le oferim viitorilor studenți un serviciu complet. Îi ghidăm pe parcursul aplicaţiei”, a spus Andrei Niculae.

Alexandru Toader, unul dintre cei trei creatori ai platformei, a vorbit despre munca depusă pentru realizarea acesteia, dar și despre reticența universităților de a utiliza noua tehnologie, cu toate că este gratuită.:

,,Prima versiune a platformei am creat-o după 3 luni de muncă continuă. Am lucrat 3 programatori la dezvoltarea acesteia. Cu multă pasiune şi dedicare. Am lucrat foarte multe nopţi, foarte multe weekend-uri la acest proiect. Chiar dacă aplicația este gratuită pentru universități, am întâmpinat multe dificultăți și nu neapărat frica, cât o reticența față de noua tehnologie”, a povestit acesta.

În primul an, platforma a fost folosită de 5.000 de tineri. Unul dintre ei este Vlad, student la facultatea de Construcţii din Capitală. A aflat de aplicaţie de la un prieten.

,,Știu că americanii au platforme de genul acesta și la ei toată lumea aplică online. Mi se pare că era și timpul să apară și în România”, a declarat Vlad Stoenică, student.

La rândul său, Andrei Niculae, fondatorul start-upului s-a declarat foarte bucuros pentru că un prim student a utilizat platforma, confirmând ,,nevoia unei astfel de platforme” pentru că nu știa ,,dacă o să meargă sau nu”.

Ofertele de la 17 facultăţi din România şi 22 din străinătate vor putea fi studiate direct pe platformă începând de luni, 24 iunie, atunci când se va da startul înscrierilor.