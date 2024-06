Curtea Penală Internațională emite mandate de arestare pe numele lui Serghei Șoigu și al lui Valeri Gherasimov pentru presupuse crime de război în Ucraina

Primul transport de muniții achiziționate printr-o inițiativă cehă a ajuns în Ucraina, a anunțat premierul ceh Petr Fiala, conform Reuters, citat de Agerpres.

”Primul transport de muniţie de pe urma iniţiativei noastre a ajuns în Ucraina cu ceva timp în urmă”, a scris Fiala pe platforma X. ”Facem ceea ce este necesar”, a adăugat el.

The first shipment of ammunition from our initiative arrived in Ukraine some time ago.

We are doing what it takes.

— Petr Fiala (@P_Fiala) June 25, 2024