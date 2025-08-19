Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova: Partidele din Blocul „Șor” rămân în afara cursei pentru alegerile parlamentare din septembrie

Președintele francez Emmanuel Macron propune ca întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin să aibă loc în Europa, mai exact în Elveția, Geneva, evocând neutralitatea istorică a acestei țări, anunță AFP, citat de Agerpres.

Într-un interviu acordat canalului LCI în urma reuniunilor care au avut loc luni la Casa Albă, unde mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discuțiile cu președintele american Donald Trump ce au vizat pașii necesari pentru a încheia războiul rus din Ucraina, Emmanuel Macron a arătat că „există o voință colectivă” ca întrevederea dintre Zelenski și Putin să aibă loc în Europa.

„Va fi o țară neutră, și prin urmare poate Elveția. Pledez pentru Geneva sau o altă țară. Ultima dată când au existat discuții bilaterale, au avut loc la Istanbul”, a reamintit el discuțiile precedente găzduite de Turcia, în urma cărora delegațiile rusă și ucraineană au convenit mai multe schimburi de prizonieri.

Liderul francez a anunțat că marți va avea loc o nouă reuniune a „Coaliției de voință” pentru ca țările care fac parte din acest format să discute despre garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„În acest proces, am lansat o acțiune concretă cu americanii și, astfel, începând de mâine (marți), consilierii noștri pe probleme de diplomație, miniștrii și șefii de cabinet vor începe să lucreze pentru a vedea cine este pregătit să facă ce anume”, a explicat Macron.

El a mai completat că doar Ucraina poate decide ce este „corect și just” în privința concesiilor teritoriale.

„În orice caz, să fim foarte atenți când vorbim despre recunoașterea juridică. Să nu acționăm pe baza recunoașterii juridice, adică să spunem că țările care sunt garanți ai ordinii internaționale pot spune <<putem lua teritorii prin forță’ pentru că deschidem o cutie a Pandorei>>”, a avertizat el.

Președintele american Donald Trump a declarat luni, după o zi a diplomației intense, că au început pregătirile pentru o întâlnire între liderii Rusiei și Ucrainei care, dacă va avea succes, ar putea fi un pas important către încheierea conflictului declanșat de Moscova, anunță Politico Europe.

După întâlniri cordiale și aparent constructive cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți șapte lideri europeni la Casa Albă, care s-au concentrat pe modul de garantare a securității viitoare a Ucrainei, Trump l-a sunat pe președintele rus Vladimir Putin în încercarea de a organiza un summit între cei doi lideri, ale căror țări se află în război de la invazia Rusiei din februarie 2022.

Citiți și: Bilanțul desantului european la Casa Albă, cu harta României pe fundal: Zelenski și Putin, față în față în două săptămâni. SUA și Europa vor oficializa garanții de securitate pentru Ucraina în 10 zile

Casa Albă, scena unității transatlantice? Elogiați de Trump, liderii europeni au făcut “scut” în jurul lui Zelenski, pledând pentru garanții de securitate, un armistițiu și o trilaterală Trump-Putin-Zelenski

În timp ce Zelenski și liderii europeni se aflau încă la Casa Albă și se pregăteau să continue discuțiile în cadrul unei cine ușoare, Trump a anunțat pe rețelele de socializare că întâlnirea bilaterală dintre Zelenski și Putin va fi urmată de o întâlnire trilaterală la care va participa și el.

Trump a adăugat că garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina vor fi asigurate de mai multe țări europene, „în coordonare cu Statele Unite ale Americii”.

Dorința declarativă a Rusiei de a pune capăt războiului este însă contrazisă de fapte.

Ucraina a fost ținta mai multor atacuri cu drone și rachete lansate de Moscova, la o zi după ce Trump i-a găzduit pe Zelenski și liderii europeni.

Acesta este unul dintre motive pentru care europenii pledează pentru un armistițiu înainte de demararea oricăror discuții de pace, propunere cu care Donald Trump pare să nu fie de acord.

După întâlnirea cu Putin pe care a avut-o în Alaska, președintele american și-a exprimat părerea că încetarea focului, pe care Putin o respinge, nu este necesară ca o condiție prealabilă și că cele două părți ar trebui să treacă direct la negocieri mai dure pentru a pune capăt conflictului în mod definitiv.

El a rămas ferm pe această poziție luni, chiar dacă și-a moderat mesajele virulente de pe rețelele sociale pentru a adopta o poziție mai echilibrată, care să transmită un sprijin mai mare pentru poziția Ucrainei. „Nu cred că este nevoie de un armistițiu”, a declarat Trump, referindu-se la „șase acorduri” pe care le-a facilitat cu alte țări aflate în conflict și care, după cum a subliniat, nu includeau armistiții.