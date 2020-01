Custodele Coroanei, Margareta: În momentul în care am ajuns în România, în urmă cu 30 de ani, pentru prima dată în viaţa mea m-am simţit o persoană întreagă, până atunci am fost ca o persoană fără umbră

Custodele Coroanei Române, Margareta, a declarat sâmbătă că înainte să ajungă prima data în România, în urmă cu 30 de ani, se simțea ”ca o persoană fără umbră”, nefiind întreagă departe de țara sa, informează Agerpres.

”Îmi amintesc foarte bine momentul în care am ajuns în România, în urmă cu 30 de ani – pentru prima dată în viaţa mea m-am simţit o persoană întreagă, până atunci am fost ca o persoană fără umbră şi când am pus picioarele aici, am devenit o persoană întreagă”, a spus Majestatea Sa Margareta la finalul unui eveniment aniversar organizat la Teatrul Naţional, organizat de Fundaţia Regală Margareta a României, pentru a sărbători 30 de ani de la înfiinţarea organizaţiei.

Aceasta a vorbit și despre proeictele de viitor ale Fundației, printre acestea numărându-se crearea a peste o sută de Centre ”Generații”, care reunesc personae din mai multe generații.

”Este emoţionant şi sunt foarte mândră şi mulţumesc tuturor celor care ne-au ajutat, pentru că singură nu se poate, dar ce este important este că am avut un semnal pentru viitor şi (…) vrem să creăm sute de centre inter-generaţionale şi mergem înainte. Avem nevoie de susţinere pentru asta”, a afirmat Custodele Coroanei.

La evenimentul aniversat, la care a participat și Principele Radu Duda, au venit pe scenă voluntari și membri implicați în activitatea Fundației Regale Margareta a României, în vreme ce un duet a interpretat mai multe piese clasice la violoncel.

De asemenea, a fost proiectat un film documentar dedicat activității Principesei Margareta în România.