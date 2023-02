Cutremure în Turcia: SUA sunt gata să ofere ”orice fel de asistență necesară”. Marea Britanie, Grecia și Israel trimit echipe de salvare și ajutor umanitar

Președintele american, Joe Biden, s-a arătat ”profund întristat de pierderile de vieți omenești și de distrugerile” provocate de seismele din Turcia și Siria, și a anunțat într-un mesaj publicat pe Twitter că a dat ”instrucțiuni echipei mele să continue să monitorizeze îndeaproape situația, în coordonare cu Turcia, și să ofere orice fel de asistență necesară”.

I am deeply saddened by the loss of life and devastation caused by the earthquake in Turkiye and Syria. I have directed my team to continue to closely monitor the situation in coordination with Turkiye and provide any and all needed assistance.

”Statele Unite ale Americii își exprimă profunda întristare în legătură cu pierderile tragice de vieți omenești și distrugerile produse în Turcia și Siria în urma cutremurelor. Transmitem condoleanțe familiilor celor afectați și evaluăm opțiunile noastre de răspuns cuprinzător. Am dat instrucțiuni echipei mele să rămână în contact strâns cu aliații noștri turci și cu partenerii noștri umanitari în zilele următoare pentru a determina de ce are nevoie regiunea. Răspunsul nostru inițial de asistență pentru Turcia este deja în curs de desfășurare, iar organizațiile umanitare susținute de SUA în Siria răspund la efectele cutremurelor din întreaga țară. Suntem hotărâți să facem tot ceea ce putem pentru a-i ajuta pe cei afectați de aceste cutremure în zilele, săptămânile și lunile următoare”, a fost mesajul transmis de secretarul de stat american, Antony Blinken, într-un comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Astfel de mesaje de solidaritate și sprijin au venit și din partea altor state precum Regatul Unit, Grecia și Israel, răspunzând solicitărilor lansate de Ankara.

”Marea Britanie trimite sprijin imediat în Turcia, inclusiv o echipă de 76 de specialiști în căutare și salvare, echipamente și câini de salvare. În Siria, Căștile Albe, finanțate de Regatul Unit, și-au mobilizat resursele pentru a răspunde. Suntem pregătiți să oferim sprijin suplimentar, în funcție de necesități”, a transmis ministrul britanic de externe, James Cleverly.

The UK is sending immediate support to Türkiye including a team of 76 search & rescue specialists, equipment and rescue dogs.

In Syria, the UK-funded White Helmets have mobilised their resources to respond.

We stand ready to provide further support as needed.

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) February 6, 2023