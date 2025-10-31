Cyber Diplomacy Training (IESPM): ICI București contribuie la promovarea leadershipului feminin și la cooperarea regională în domeniul securității cibernetice

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe din Republica Federală Germania, Gunther Krichbaum, aflat în vizită în România, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Cei doi oficiali au discutat despre relațiile excelente dintre România și Germania, atât în plan bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice.

”Germania este principalul partener comercial al României. Mulțumesc oamenilor de afaceri germani pentru că investesc în țara noastră, creează locuri de muncă și contribuie la susținerea exporturilor românești și a economiei naționale”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a menționat că această colaborare economică poate fi extinsă în perioada următoare, îndeosebi în domenii precum securitate și apărare, având în vedere oportunitățile României de a accesa aproximativ 16,68 miliarde de euro prin Programul european Security Action for Europe (SAFE).

Până la finalul lunii noiembrie vom definitiva lista proiectelor naționale care vor fi finanțate prin acest program de împrumuturi pentru că beneficiul României va consta în dotarea armatei, dezvoltarea industrie naționale de apărare și transferul de tehnologii în economia românească, a afirmat șeful Executivului.

De asemenea, prim-ministrul a subliniat că în paralel cu dezvoltarea colaborării privind tehnica militară, România este interesată de consolidarea angajamentului european privind securitatea și apărarea.

În acest context, Gunther Krichbaum a afirmat că Germania va susține în continuare apărarea militară pe Flancul de Est, continuarea participării cu trupe militare în România și colaborarea bilaterală în domeniul capabilităților militare.

Un alt subiect aflat pe agenda discuțiilor s-a referit la susținerea Republicii Moldova. Prim-Ministrul Ilie Bolojan a subliniat că România va continua să susțină cu fermitate parcursul european al Republicii Moldova și deschiderea negocierilor de aderare cât mai curând posibil.

La întrevederea de la Palatul Victoria au mai participat, din partea Guvernului, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Dragoș Hotea.