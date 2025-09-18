„CYBERCRIME în secolul XXI – Provocări și Soluții”. ICI București prezintă măsurile de prevenire care pot reduce semnificativ riscul unor atacuri cibernetice reușite

ICI București a participat miercuri, 17 septembrie 2025, la conferința „CYBERCRIME în secolul XXI – Provocări și Soluții”, desfășurată la Centrul Internațional de Conferințe din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște și organizată de Camera de Comerț Dâmbovița, Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Asociația ProPrevenire și CECCAR – Filiala Dâmbovița.

Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a adus împreună experți din domeniul academic, instituții publice și reprezentanți ai mediului privat, într-un efort comun de a analiza tendințele actuale din criminalitatea informatică și de a identifica soluții eficiente de apărare împotriva atacurilor digitale.

Reprezentantul ICI București a susținut prezentarea cu tema „Era post-Endpoint: Noua generație de amenințări cibernetice avansate și modernizarea spectrului defensiv”.

În cadrul intervenției, au fost abordate principalele vulnerabilități informatice care continuă să fie exploatate – de la phishing și inginerie socială până la malware, ransomware, acces neautorizat, deficiențe de configurare sau lipsa actualizărilor software.

S-a evidențiat faptul că inteligența artificială schimbă fundamental spectrul cibernetic, devenind un instrument tot mai puternic care, folosit abuziv, poate fi deturnat pentru a genera cod malițios sau campanii complexe de atac.

În același timp, s-a subliniat importanța conștientizării modului în care pot fi identificate semnele unui posibil compromise, comparabile cu un corp viral prezent într-un calculator.

Prezentarea a pus accent și pe măsurile de prevenire care pot reduce semnificativ riscul unor atacuri reușite: utilizarea de software licențiat, implementarea soluțiilor de securitate antivirus, atenția sporită asupra modului în care sunt gestionate datele, dar și adoptarea unei politici clare de backup pentru protecția informațiilor critice.

Prin participarea la acest eveniment, ICI București și-a reafirmat angajamentul de a sprijini consolidarea securității cibernetice, contribuind prin cercetare, educație și colaborare interinstituțională la dezvoltarea unui ecosistem digital sigur și rezilient.