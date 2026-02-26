ROMÂNIA
“Dacă frontiera estică este sigură, întreaga Europă este mai sigură”, afirmă Ilie Bolojan la lansarea EastInvest. România și țările din regiune vor putea accesa până la 28 de miliarde de euro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul Conferinței la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene de la Bruxelles, că securitatea frontierei estice este esențială pentru întreaga Europă și a subliniat necesitatea unor investiții consistente în infrastructură și dezvoltare economică pentru consolidarea rezilienței acestor regiuni.
Șeful Guvernului a susținut un discurs după ce președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a deschis evenimentul concretizat prin semnarea declarației de intenție pentru lansarea mecanismului East Invest, prin care România se alătură acestei platforme de finanțare care vizează investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE.
„Sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră la lansarea Comunicării Comisiei Europene privind regiunile de la frontiera estică a Uniunii. Mulțumesc Comisiei Europene și doamnei președinte Ursula von der Leyen pentru acest demers și pentru faptul că venim cu propuneri concrete menite să sprijine dezvoltarea și reziliența economică a regiunilor din estul Uniunii”, a afirmat șeful Executivului.
În contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, premierul a transmis un mesaj de solidaritate. „Ne exprimăm sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace. În numele Guvernului României și al cetățenilor noștri, îmi exprim compasiunea pentru suferințele îndurate de milioane de oameni, pentru viețile pierdute, pentru familiile destrămate și pentru comunitățile afectate de această tragedie. Rezistența Ucrainei este o luptă pentru propria sa independență, dar și pentru securitatea întregii Europe.”
Potrivit acestuia, războiul de la graniță și acțiunile hibride au scos la iveală vulnerabilități nu doar în planul securității, ci și în cel al dezvoltării economice. „Instrumentele și politicile europene, de la SAFE la politica de coeziune sau la viitorul fond de competitivitate, trebuie să contribuie la transformarea frontierei estice într-un spațiu mai sigur, mai puternic și mai prosper. Dacă această frontieră este sigură, întreaga Europă este mai sigură”, a adăugat el.
Premierul a subliniat că reziliența înseamnă atât securitate, cât și dezvoltare economică, arătând că investițiile în transport, energie și digitalizare sunt esențiale pentru conectarea nordului cu sudul și pentru legătura României cu Republica Moldova și Ucraina. „Guvernul României urmează această direcție. Sprijinim regiunile de la frontiera estică, care au nevoie de investiții consistente. Un exemplu concret este proiectul «BRIDGE», finanțat prin politica de coeziune actuală și realizat cu sprijinul Băncii Mondiale.”
El a explicat că „Proiectul «BRIDGE» ajută regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est să recupereze întârzierile în infrastructură și să devină mai puternice economic, în același timp, prin dezvoltarea infrastructurii, întărirea capacității administrative și susținerea unui mediu economic capabil să sprijine investiții, fluxuri comerciale și parteneriate transfrontaliere”, subliniind că astfel România se poziționează ca un partener responsabil în efortul european de reconstrucție a Ucrainei.
De asemenea, Ilie Bolojan a salutat noul instrument lansat cu participarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, pe care l-a descris drept „util, deoarece oferă un punct de sprijin pentru primării, consilii județene și companii, prin acces la consultanță și finanțare”. Potrivit acestuia, mecanismul va permite utilizarea unor împrumuturi combinate cu granturi pentru companii, cofinanțate din programele politicii de coeziune, încurajând investițiile productive și consolidând lanțurile valorice regionale.
„Este la fel de important faptul că putem susține și infrastructura socială: locuințe accesibile, servicii de sănătate, educație și formare. Prin aceste inițiative, flancul estic al Uniunii Europene devine un pilon de coeziune, reziliență și securitate”, a conchis premierul.
Ruxandra Băndilă (FIC): Predictibilitatea legislativă, o piatră de temelie a securității economice și a creșterii durabile în România
Directorul executiv al Consiliului Investitorilor Străini, doamna Ruxandra Băndilă, a participat la Masa Rotundă privind predictibilitatea legislativă pentru securitatea economică și cooperarea regională, organizată de Institutul pentru Cercetare Legislativă din România (ICL), informează un comunicat postat pe Facebook.
Panelurile evenimentului au acoperit teme precum tehnologia, inteligența artificială și procesele decizionale, cadrul legislativ și politicile publice, mediul economic, investițiile și cooperarea regională.
În cadrul evenimentului, Ruxandra Băndilă a subliniat faptul că predictibilitatea legislativă este o piatră de temelie a securității economice și a creșterii durabile în România. Ea a evidențiat importanța reformei legislative axate pe calitate – reducerea numărului de legi noi, concomitent cu creșterea preciziei elaborării și evaluării acestora, precum și necesitatea îmbunătățirii procesului de consultare prin permiterea consultării în amonte, pe baza evaluărilor de impact și a analizei datelor.
Reprezentând unii dintre cei mai mari investitori străini din țară, Cărțile Albe și documentele de poziție ale FIC subliniază un mesaj clar: elaborarea de politici stabile, transparente și consultative are un impact direct asupra încrederii investitorilor, asupra deciziilor de alocare a capitalului și asupra competitivității pe termen lung.
România este pe drumul cel bun, dar trebuie să mențină cursul unor politici fiscale solide, transmite Valdis Dombrovskis după întrevederea cu Ilie Bolojan
România este pe drumul cel bun, dar rămâne important să își mențină cursul unor politici fiscale solide, a transmis comisarul european Valdis Dombrovskis, în urma unei întâlniri cu premierul Ilie Bolojan, desfășurate la Bruxelles.
„M-a bucurat întâlnirea cu prim-ministrul Bolojan pentru a face un bilanț al situației fiscale a României și al implementării PNRR. România este pe drumul cel bun, dar rămâne important să mențină cursul unor politici fiscale solide”, a scris Valdis Dombrovskis, într-o postare pe platforma X.
Good to meet with Prime Minister @Bolojan to take stock of 🇷🇴’s fiscal situation and the implementation of its RRP.
✔️Romania is on the right track, but it remains important to stay the course of sound fiscal policies. pic.twitter.com/HFGi8P9sl4
— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) February 26, 2026
Premierul Ilie Bolojan a discutat joi, la Bruxelles, și cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen despre stadiul implementării PNRR, cererile de plată 3 și 4 și reformele asumate de România, inclusiv cele privind pensiile magistraților și decarbonizarea, dar și despre consolidarea industriei de apărare și sprijinul destinat statelor de pe flancul estic.
Von der Leyen a apreciat progresele făcute de Guvern, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului și implicarea României în programele SAFE și EastInvest, dedicate dezvoltării și rezilienței economice și de securitate a regiunii.
Vizita premierului la Bruxelles are loc după decizia Curții Constituționale a României prin care legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților a fost declarată constituțională. Decizia Curții a venit după ce, la începutul lunii februarie, premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare CCR în care avertiza că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
România va produce medicamente critice, vaccinuri și antibiotice inovatoare la Iași, afirmă Ursula von der Leyen cu ocazia lansării la Bruxelles a mecanismului EastInvest
România va produce medicamente critice într-un nou centru de cercetare care va fi construit la Iași, a subliniat joi, la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, în cadrul discursului susținut la lansarea Comunicării privind regiunile de graniță estice și a mecanismului de finanțare EastInvest.
În discursul său, von der Leyen a evidențiat rolul României în consolidarea securității și dezvoltării regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene, subliniind atât creșterea investițiilor în apărare, cât și un nou proiect strategic în domeniul sănătății, la Iași.
În acest context, România a fost nominalizată explicit drept unul dintre statele care „dau un exemplu remarcabil” prin creșterea investițiilor în apărare și în mobilitate militară, alături de Estonia, Letonia și Lituania. Potrivit președintei Comisiei, aceste măsuri nu doar că sporesc securitatea, ci contribuie și la creșterea competitivității, la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea infrastructurii.
Referindu-se direct la România, președinta Comisiei a anunțat că țara noastră va produce medicamente critice într-un nou centru de cercetare care va fi construit la Iași.
„România va produce medicamente critice la un nou Centru de Cercetare din Iași. Această unitate de înaltă tehnologie va fabrica vaccinuri și antibiotice inovatoare”, a afirmat ea, în cadrul evenimentului la care a participat și premierul Ilie Bolojan, cu care anterior von der Leyen a avut o întrevedere bilaterală.
Centrul de cercetare-dezvoltare la care s-a referit șefa Comisiei Europene este INOVA a+, care va beneficia de investiții de 75 de milioane de euro prin programul STEP.
Compania Antibiotice S.A. a semnat în noiembrie anul trecut, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), contractul de finanțare în valoare de 75 milioane euro pentru implementarea proiectului „Centru cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție medicamente critice”, finanțat prin Programul Sănătate – Prioritatea 9 (STEP).
Proiectul a fost prezentat de Ursula von der Leyen drept un exemplu concret al modului în care investițiile europene pot transforma provocările de securitate în oportunități de dezvoltare economică și industrială. Noul centru de la Iași ar urma să consolideze autonomia strategică a Uniunii Europene în domeniul producției de medicamente esențiale, într-un context în care lanțurile de aprovizionare au fost afectate de crize succesive, de la pandemie la războiul Rusiei în Ucraina.
