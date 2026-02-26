“Dacă frontiera estică este sigură, întreaga Europă este mai sigură”, afirmă Ilie Bolojan la lansarea EastInvest. România și țările din regiune vor putea accesa până la 28 de miliarde de euro

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul Conferinței la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene de la Bruxelles, că securitatea frontierei estice este esențială pentru întreaga Europă și a subliniat necesitatea unor investiții consistente în infrastructură și dezvoltare economică pentru consolidarea rezilienței acestor regiuni.

Șeful Guvernului a susținut un discurs după ce președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a deschis evenimentul concretizat prin semnarea declarației de intenție pentru lansarea mecanismului East Invest, prin care România se alătură acestei platforme de finanțare care vizează investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE.

„Sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră la lansarea Comunicării Comisiei Europene privind regiunile de la frontiera estică a Uniunii. Mulțumesc Comisiei Europene și doamnei președinte Ursula von der Leyen pentru acest demers și pentru faptul că venim cu propuneri concrete menite să sprijine dezvoltarea și reziliența economică a regiunilor din estul Uniunii”, a afirmat șeful Executivului.

În contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, premierul a transmis un mesaj de solidaritate. „Ne exprimăm sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace. În numele Guvernului României și al cetățenilor noștri, îmi exprim compasiunea pentru suferințele îndurate de milioane de oameni, pentru viețile pierdute, pentru familiile destrămate și pentru comunitățile afectate de această tragedie. Rezistența Ucrainei este o luptă pentru propria sa independență, dar și pentru securitatea întregii Europe.”

Potrivit acestuia, războiul de la graniță și acțiunile hibride au scos la iveală vulnerabilități nu doar în planul securității, ci și în cel al dezvoltării economice. „Instrumentele și politicile europene, de la SAFE la politica de coeziune sau la viitorul fond de competitivitate, trebuie să contribuie la transformarea frontierei estice într-un spațiu mai sigur, mai puternic și mai prosper. Dacă această frontieră este sigură, întreaga Europă este mai sigură”, a adăugat el.

Premierul a subliniat că reziliența înseamnă atât securitate, cât și dezvoltare economică, arătând că investițiile în transport, energie și digitalizare sunt esențiale pentru conectarea nordului cu sudul și pentru legătura României cu Republica Moldova și Ucraina. „Guvernul României urmează această direcție. Sprijinim regiunile de la frontiera estică, care au nevoie de investiții consistente. Un exemplu concret este proiectul «BRIDGE», finanțat prin politica de coeziune actuală și realizat cu sprijinul Băncii Mondiale.”

El a explicat că „Proiectul «BRIDGE» ajută regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est să recupereze întârzierile în infrastructură și să devină mai puternice economic, în același timp, prin dezvoltarea infrastructurii, întărirea capacității administrative și susținerea unui mediu economic capabil să sprijine investiții, fluxuri comerciale și parteneriate transfrontaliere”, subliniind că astfel România se poziționează ca un partener responsabil în efortul european de reconstrucție a Ucrainei.

De asemenea, Ilie Bolojan a salutat noul instrument lansat cu participarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, pe care l-a descris drept „util, deoarece oferă un punct de sprijin pentru primării, consilii județene și companii, prin acces la consultanță și finanțare”. Potrivit acestuia, mecanismul va permite utilizarea unor împrumuturi combinate cu granturi pentru companii, cofinanțate din programele politicii de coeziune, încurajând investițiile productive și consolidând lanțurile valorice regionale.

„Este la fel de important faptul că putem susține și infrastructura socială: locuințe accesibile, servicii de sănătate, educație și formare. Prin aceste inițiative, flancul estic al Uniunii Europene devine un pilon de coeziune, reziliență și securitate”, a conchis premierul.