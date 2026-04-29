“Dacă nu am fi fost noi, ați fi vorbit franceza”, l-a tachinat regele Charles al III-lea pe Trump, într-o aluzie la comentariile acestuia că, fără SUA, Europa ar fi vorbit germana

Regele Charles al III-lea și președintele american Donald Trump au avut schimburi de replici calde și adesea pline de umor în timpul unui dineu de stat, altfel formal, organizat marți seară la Casa Albă, în timp ce regele și regina Camilla au încheiat a doua zi a vizitei lor de stat în Statele Unite.

Ambii au făcut referire la legăturile istorice și culturale profunde dintre țările lor, Charles tachinându-l pe Trump că ar fi putut „vorbi franceza” dacă nu ar fi existat rolul istoric al Marii Britanii, relatează The Independent.

„De altfel, ați comentat recent, domnule președinte, că dacă nu ar fi fost Statele Unite, țările europene ar vorbi germană”, a spus regele.

Prezent la începutul anului la Forumul Economic Mondial de la Davos, președintele american Donald a precizat că dacă nu ar fi fost intervenția americană în Al Doilea Război Mondial, europenii ar fi vorbit „germană, și poate puțin japoneză”.

„Îndrăznesc să spun că, dacă nu ar fi fost noi, dumneavoastră ați vorbi franceza…!”, a continuat el, spre amuzamentul sălii.

Charles i-a oferit președintelui un clopot de pe submarinul HMS Trump, care îi poartă numele, lansat într-un șantier naval britanic în 1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, și a glumit că președintele poate oricând „să ne dea un telefon”.

Trump a descris discursul anterior al regelui Charles al III-lea în Congres drept „fantastic” și, în glumă, l-a numit pe rege „simpatic”.

Citiți și “Acțiunile acestei mari națiuni contează”: Într-un discurs istoric în Congresul SUA, regele Charles al III-lea face apel la unitatea NATO în fața adversarilor comuni și la apărarea Ucrainei

Apariția monarhului britanic în fața unei sesiuni comune a Congresului – primul astfel de discurs regal din ultimii 35 de ani – a fost prezentată drept punctul central al vizitei sale de stat de patru zile în Statele Unite, unde el și regina Camilla participă la festivitățile care marchează 250 de ani de la independență. Au fost în total aproximativ 12 ovații în picioare, publicul întrerupând în repetate rânduri discursul regelui cu aplauze puternice, subliniază și BBC.

În discursul susținut în Congresul SUA, Charles a subliniat importanța alianțelor, inclusiv NATO, și a îndemnat la menținerea angajamentului global al Statelor Unite.