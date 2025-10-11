REPUBLICA MOLDOVA
“Dacă regimurile autoritare învață mai repede decât democrațiile, vom pierde”, avertizează Maia Sandu, la Comisia de la Veneția: “Alegerile au devenit noua linie a frontului”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut la Veneția un discurs puternic în cadrul celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția, în care a avertizat asupra noilor pericole care amenință democrațiile europene. Șefa statului moldovean a vorbit despre experiența Moldovei în apărarea instituțiilor democratice, despre interferențele externe ale Federației Ruse și despre nevoia unei adaptări rapide a cadrului juridic european la realitățile erei digitale.
„Este o onoare să mă alătur dumneavoastră pentru a celebra 35 de ani de la fondarea Comisiei de la Veneția — o instituție care reprezintă piatra de temelie a Europei democratice”, a spus Maia Sandu, mulțumind membrilor Comisiei pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în construcția statului de drept.
Invitată să vorbească despre „apărarea democrațiilor” la cea de-a 35-a aniversare a Comisiei de la Veneția, Maia Sandu a venit din postura unui lider de stat al cărui proiect politic a fost validat de trei ori în decurs de un an de către cetățeni, respectiv câștigarea unui al doilea mandat prezidențial la alegerile din 2024, aprobarea referendumului constituțional privind includerea integrării europene în legea fundamentală a țării și acordarea de către cetățeni, prin vot, a unei noi majorități absolute în Parlamentul Republicii Moldova pentru partidul președintei Maia Sandu. Pentru aceste reușite, Sandu a fost aclamată săptămâna trecută la Copenhaga de liderii statelor Comunității Politice Europene, care au evocat o victorie zdrobitoare a Europei prin intermediul Republicii Moldova.
Ea a subliniat că opiniile Comisiei, organism al Consiliului Europei, au ghidat reformele constituționale, judiciare și anticorupție din țara sa, contribuind decisiv la consolidarea democrației și la apropierea de Uniunea Europeană.
Ceea ce oamenii din Moldova au construit este în pericol
Președinta a atras atenția că realizările democratice ale Moldovei sunt amenințate de două pericole majore, „adesea suprapuse” — războiul hibrid dus de Rusia împotriva Europei și vulnerabilitățile din lumea digitală.
„Primul îl reprezintă războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Europei. Cel mai vizibil front al acestuia este agresiunea brutală împotriva Ucrainei. Dar Rusia duce și un război hibrid împotriva altor democrații europene — folosind drone, atacuri cibernetice, ingerințe în alegeri și finanțări ilicite”, a avertizat Maia Sandu.
Ea a explicat că al doilea pericol ține de mediul digital, „o lume pentru care cadrul nostru juridic democratic nu este încă pregătit”. Toate aceste amenințări, a spus președinta, s-au manifestat pe deplin în alegerile recente din Moldova.
Apărarea democrației nu a fost niciodată mai dificilă
Maia Sandu a afirmat că perioada post-Război Rece, marcată de tranziția democratică, a fost înlocuită de o eră a incertitudinii și a atacurilor sofisticate. „Lumea anilor ’90 și 2000 nu mai există. Amenințările cu care ne confruntam atunci — oligarhi, politicieni corupți, instituții slabe — par minore în comparație cu ceea ce confruntăm astăzi”, a spus ea.
„Vulnerabilitățile noastre sunt folosite ca arme de către puteri străine — amplificate prin tehnologie și inteligență artificială, finanțate prin criptomonede, ascunse în spatele unui limbaj democratic”, a continuat Sandu, adăugând că pentru Moldova, aflată la granița cu Ucraina, „războiul este, literalmente, la ușa noastră”.
Alegerile au devenit noua linie a frontului
Președinta a detaliat modul în care Moscova a încercat să submineze procesul democratic din Republica Moldova, recurgând la tactici hibride.
„Rusia nu a putut ajunge la noi cu tancurile sale — oprită de curajul și reziliența Ucrainei. Așa că a găsit o altă cale: un asalt hibrid asupra democrației noastre. Alegerile au devenit noua linie a frontului. Urna de vot a devenit ținta unui vast arsenal hibrid”, a afirmat Maia Sandu.
Ea a descris strategia Moscovei drept una sistematică, „testată în alegerile regionale și locale” și intensificată în timpul campaniei pentru referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană, care a fost adoptat „în pofida unei interferențe masive”.
Libertatea de asociere a fost printre primele exploatate. „Europa înseamnă război. Guvernul vinde țara” – cele mai răspândite narațiuni de mașinăria de propagandă rusă
Sandu a arătat cum deschiderea democratică a fost folosită împotriva Moldovei. „Atunci când am ajuns la putere, am simplificat mult procesul de înființare a partidelor politice — pentru a deschide sistemul, în spiritul democrației. Acum, Moscova exploatează tocmai această deschidere”, a spus ea.
Potrivit președintei, grupurile pro-ruse și interpușii Kremlinului au fondat „șapte partide în ultimii trei ani”, toate finanțate din surse externe. „Un astfel de partid a fost declarat neconstituțional, dar Moscova a creat imediat alte clone. Una dintre acestea a fost chiar lansată oficial la Moscova”, a subliniat Sandu.
Ea a menționat că operațiunile s-au mutat în zona cripto-monedelor, iar „un singur portofel digital, descoperit de Centrul Național Anticorupție, conținea peste 100 de milioane de euro”, folosiți pentru propagandă, proteste și cumpărarea de voturi.
Maia Sandu a denunțat mașinăria de dezinformare care a funcționat la scară industrială în perioada electorală. „S-au răspândit minciuni precum «Europa înseamnă război», «Guvernul vinde țara», «Președinta este implicată în traficul de copii»”, a spus ea.
Potrivit investigațiilor citate de președintă, o echipă BBC s-a infiltrat într-o fermă de troli, descoperind o rețea de conturi false pe TikTok. Un raport al Digital Forensic Research Lab a arătat că aceste conturi au acumulat peste 55 de milioane de vizualizări, „o amploare amețitoare într-o țară cu doar 2,4 milioane de locuitori”.
Cum ne putem apăra fără a ne trăda principiile democratice?
În fața acestor provocări, Maia Sandu a formulat o serie de întrebări care depășesc cazul Moldovei. „Cum ne putem apăra împotriva subminării democrației fără a ne trăda propriile principii democratice? Cum putem calibra dreptul la exprimare politică atunci când acesta este folosit pentru a promova războiul? Cum putem apăra credința atunci când este exploatată ca o armă politică?”, a întrebat ea.
Președinta a susținut că răspunsurile pot fi găsite urmărind fluxurile financiare. „Dacă urmărim fluxul banilor, linia de demarcație dintre o democrație autentică și o interferență malignă devine clară”, a spus Sandu.
Chișinăul a organizat alegeri transparente și democratice
Maia Sandu a explicat că autoritățile moldovene au învățat din experiența anului 2024 și au concentrat eforturile pe prevenție și expunere. „Am consolidat instrumentele care blochează finanțările ilicite, care urmăresc fluxurile de cripto-monede și care previn sabotajul fizic sau cibernetic. Am introdus sancțiuni pentru corupția electorală și pentru protestele plătite”, a precizat ea.
Instituțiile judiciare au acționat rapid pentru a împiedica corupția politică, iar forțele de ordine au destructurat rețele instruite în străinătate. „Poliția a demantelat rețelele de cumpărare a voturilor cu doar câteva săptămâni înainte de ziua alegerilor. Acționând la momentul potrivit, Rusia a fost împiedicată să mai aibă timp să le refacă”, a spus președinta.
Moldovenii au votat pentru democrație, pentru Europa și pentru pace, dar victoria este temporară
După toate aceste eforturi, Maia Sandu a afirmat că rezultatul a fost unul pozitiv: „Moldovenii — sprijiniți de instituțiile statului, de societatea civilă și de presa liberă — și-au apărat dreptul de a alege. Au votat pentru democrație, pentru Europa și pentru pace”.
Totuși, ea a avertizat că succesul este temporar și trebuie urmat de acțiuni ferme. “Dar haideți să fim sinceri: acest rezultat este temporar — o fereastră de oportunitate pentru a ne consolida reziliența și a accelera procesul de aderare la UE. Știm că Rusia se va adapta — va testa metode noi, în țări noi. Experiența noastră arată ce a funcționat de această dată, nu ce va funcționa întotdeauna”, a spus Sandu.
Dacă regimurile autoritare învață mai repede decât democrațiile, vom pierde
Președinta Republicii Moldova a subliniat că democrațiile trebuie să se miște mai repede decât adversarii lor. „Dacă regimurile autoritare învață mai repede decât se pot adapta democrațiile, vom pierde. Nu ne putem permite să fim mai lenți decât cei care vor să distrugă libertatea”, a afirmat ea.
Sandu a făcut apel la Comisia de la Veneția să devină un actor central în adaptarea mecanismelor juridice la noile realități. „De 35 de ani, ați contribuit la construirea fundamentelor noastre juridice. Acum trebuie să le consolidăm pentru o nouă eră — astfel încât să poată proteja libertatea în următorii 35”, a declarat președinta.
Ea a pledat pentru reguli clare în spațiul digital, cerând ca marile platforme online „să ofere acces real la date, să dezvăluie sursele amplificării artificiale și să se supună unor audituri independente”.
Apărarea democrației nu este un proiect național, ci unul colectiv
În încheiere, Maia Sandu a spus că Moldova este gata să împărtășească experiența sa cu alte state. „Moldova este pregătită să împărtășească ceea ce a învățat — succesele, greșelile și luptele noastre încă în derulare — cu orice democrație care se confruntă cu pericole similare. Pentru că apărarea democrației astăzi nu este un proiect național, ci unul colectiv”, a spus președinta Republicii Moldova.
„Trebuie să redăm cetățenilor încrederea că democrația nu este o slăbiciune — ci o forță, care trebuie apărată în fiecare zi, prin participare, vigilență și curaj”, s conchis ea.
INTERNAȚIONAL
Republica Moldova își redefinește securitatea: Investiții, tehnologie și parteneriate europene pentru o armată mai puternică
Republica Moldova trece la un nou model de securitate și protecție națională, bazat pe profesionalizarea Armatei Naționale, digitalizarea proceselor militare și alinierea la standardele europene, menținând, totodată, o abordare exclusiv defensivă, relatează Radio Moldova, citat de Agerpres.
Noua Strategie militară pentru perioada 2025-2035, aprobată miercuri de guvernul premierului Dorin Recean, prevede reorganizarea structurii de forțe, modernizarea echipamentului, dezvoltarea apărării aeriene și cibernetice, precum și majorarea treptată a bugetului apărării până la 1% din PIB până în 2034, cu o utilizare eficientă și transparentă a fondurilor.
Strategia include 12 domenii prioritare, de la apărare aeriană și război electronic, la sustenabilitate, formarea conducătorilor militari și comunicare strategică.
Ea actualizează documentul din 2018 și a fost elaborată în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și de amenințările hibride din regiune. În strategie se afirmă că războiul din Ucraina a impus o reevaluare profundă a domeniului apărării, menționându-se amenințări concrete precum posibila extindere a agresiunii militare, prezența trupelor ruse în regiunea transnistreană, atacurile informaționale și cibernetice sau proliferarea armelor și a tehnologiilor militare moderne.
„Strategia definește politici de securitate militară pe termen lung, fiind aliniată cu Strategia securității naționale, cu Strategia națională de apărare, precum și cu tot cadrul normativ în vigoare”, a menționat la ședința guvernului ministrul apărării, Anatolie Nosatîi.
Premierul Dorin Recean a declarat că dezvoltarea armatei naționale este o prioritate a guvernului în pofida criticilor unor politicieni care se opun investițiilor în apărare. El a spus că aceleași persoane „au menținut armata națională în mizerie și dezordine timp de zeci de ani” și că un stat slab din punct de vedere militar devine vulnerabil în fața unui agresor.
„Ei ridică în slăvi Kremlinul, dar uită să spună că acesta cheltuiește 7% din PIB pentru războaie și 32% din buget. Asta înseamnă că fiecare al treilea dolar din bugetul Kremlinului merge să omoare copii, tineri și oameni în Ucraina”, a afirmat Recean, adăugând că guvernul de la Chișinău va continua să „investească în oameni și în armata națională” pentru a consolida securitatea țării.
Strategia reafirmă neutralitatea constituțională a R. Moldova, dar nu exclude cooperarea internațională. Neutralitatea, se precizează în document, „nu înseamnă izolare sau renunțare la autoapărare, ci obligă statul să adopte toate măsurile necesare, inclusiv de ordin militar, pentru a asigura independența și securitatea țării”.
Modelul este similar cu cel din Austria și Irlanda, unde participarea la exerciții și misiuni internaționale este compatibilă cu statutul de neutralitate atât timp cât nu implică alianțe de apărare reciprocă.
Printre cele mai importante direcții de acțiune figurează reorganizarea structurii de forțe, profesionalizarea personalului militar, modernizarea echipamentului și digitalizarea lanțului de comandă. Vor fi dezvoltate capacități de supraveghere și reacție aeriană, sisteme de detectare și recunoaștere (ISTAR), precum și structuri de război cibernetic menite să protejeze infrastructura militară și critică a statului. Armata va trece la un sistem modern de comandă, control și comunicații (C4), iar procesul de instruire va fi aliniat la standardele occidentale.
Potrivit Radio Moldova, strategia aliniază Republica Moldova la arhitectura de securitate și apărare a Uniunii Europene. R. Moldova își propune să participe la misiuni internaționale de menținere a păcii sub egida UE, ONU și OSCE, dar și să își consolideze parteneriatele strategice cu România, Ucraina și alte state membre UE.
Totodată, documentul prevede dezvoltarea industriei de apărare, modernizarea infrastructurii militare și digitalizarea completă a proceselor de mobilizare și gestiune a rezerviștilor.
Fondurile vor fi direcționate cu prioritate către achiziționarea de echipamente moderne, instruirea militarilor, digitalizare și infrastructură logistică.
Procesul de implementare va avea loc în trei etape: 2025-2027 – investiții în infrastructura de bază și pregătirea personalului; 2028-2031 – achiziții de echipamente moderne și dezvoltarea capacităților proprii de mentenanță; 2032-2035 – atingerea capacității operaționale complete și asigurarea sustenabilității financiare.
Republica Moldova își va baza modernizarea apărării pe asistența externă oferită de UE, România, SUA, NATO și alți parteneri, conform textului.
Republica Moldova are în prezent cea mai mică armată din Europa, cu aproximativ 6.500 de militari activi și echipamente în proporție de 90% de proveniență sovietică. În clasamentul global al puterii militare (Global Firepower), Republica Moldova se află pe locul 134 din 145 de state, iar autoritățile își propun să urce cu cinci poziții până în 2026 și cu zece până în 2034, prin investiții susținute și reforme structurale, conform postului de radio menționat.
REPUBLICA MOLDOVA
R. Moldova, conectată oficial la Zona unică de plăți în euro (SEPA): Încă un pas concret spre integrarea deplină în spațiul economic european
Începând de astăzi, 6 octombrie, Republica Moldova devine parte a Zonei unice de plăți în euro (SEPA), un pas important spre integrarea deplină în spațiul economic european. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Republicii Moldova, care a subliniat importanța acestei realizări pentru cetățeni și mediul de afaceri.
Aderarea la SEPA înseamnă că transferurile de bani în euro între Republica Moldova și țările membre ale Uniunii Europene, dar și cu state precum Marea Britanie, Elveția, Andorra, Moanco, San Marino și Vatican, vor fi de acum mai rapide, sigure și cu costuri reduse.
„Practic, de acum înainte, transferurile de bani între Moldova și alte țări din Uniunea Europeană vor fi fără comisioane mari, iar banii ar putea ajunge în mai puțin de 24 de ore”, a subliniat premierul Dorin Recean.
De asemenea, Guvernul de la Chișinău consideră conectarea la SEPA drept un pas concret în direcția integrării economice europene, cu beneficii directe pentru cetățeni și antreprenori: „Este încă un pas concret spre integrarea deplină a Moldovei în spațiul economic european.”
Citiți și: Republica Moldova a aderat Zona unică de plăți în euro. Maia Sandu și Comisia Europeană salută “decizia istorică” de avansare pe calea integrării în UE
Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la SEPA pe 30 ianuarie 2024.
Zona unică de plăți în euro, sau SEPA, este un sistem care simplifică și unifică plățile în euro în toate statele membre, și astfel permite transferuri rapide, sigure și eficiente între conturi bancare din cele 40 de țări participante.
Accesul la această zonă unică de plăți va contribui la modernizarea sectorul financiar național și la crearea unui mediu economic competitiv, favorabil investițiilor și creșterii economice.
