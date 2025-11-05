Dacă Rusia ar ataca “în mod special România” întregul NATO, 31 de aliați, ar veni în ajutorul României, afirmă secretarul general NATO la București: Suntem absolut de neînvins

Dacă Rusia sau oricine altcineva ar ataca NATO sau “în mod special România” întreaga Alianță și 31 de state aliate ar veni în ajutorul României, a asigurat miercuri, la București, secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat la prima sa vizită în țara noastră de la preluarea mandatului de lider al Alianței.

Rutte a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan cu care a avut convorbiri politice axate pe industria de apărare și creșterea bugetelor militare. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special flancul estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.

“Oriunde și oricând este nevoie, putem intensifica sprijinul, putem aduce resurse suplimentare acolo unde este necesar, dacă apărarea noastră o cere — inclusiv în România. (…) faptul că ne antrenăm aici pentru a le extinde de la 1.500 la peste 5.000 de militari, astfel încât să putem, oricând este necesar, să dispunem imediat în România de toate trupele necesare pentru a aduce forțele terestre înaintate la nivelul la care pot contribui la apărarea României”, a afirmat Rutte, răspunzându unor întrebări legate de asigurări și întăriri pe care România le poate primi după reducerea forțelor militare americane în țara noastră.

Vizita secretarului general al NATO în România coincide și cu faptul că România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.

El s-a referit astfel la exercițiul militar Dacian Fall, desfășurat pentru a marca avansarea grupului de luptă al NATO de la Cincu condus de Franța la nivel de brigadă.

Secretarul general al Alianței a făcut trimitere și la proiectul Santinela Estică, care protejează întregul flanc estic — din Nordul Îndepărtat până la Marea Neagră și dincolo de aceasta.

“Avem forțele terestre înaintate în opt țări acum, inclusiv în România, pentru că acest lucru ne ajută, prin participarea mai multor state, să apărăm toate țările de pe flancul estic. Dar acesta nu este întregul tablou”, a continuat el, referindu-se la propria capacitate a României de a se apăra.

“Desigur, România are propriile sale Forțe Armate, de care este pe bună dreptate mândră, pentru a-și apăra teritoriul”, a adăugat Mark Rutte.

Secretarul general al NATO a asigurat, în context, că România va fi apărată în cazul în care ar fi atacată și a descris cum va funcționa acest sprijin.

“Însă, dacă ar avea loc un atac din partea oricui — fie că ar fi vorba de Rusia sau de oricine altcineva care ar ataca NATO sau ar ataca în mod special România — nu doar Eastern Sentry (n.r. – Santinela Estică) va veni în ajutorul dumneavoastră. Nu doar forțele terestre înaintate vor interveni. În acel moment, întreaga Alianță NATO va veni în ajutor, cu flota sa de avioane F-35, cu întreaga sa capacitate navală și cu toate forțele sale terestre. Așa funcționează NATO. Și nu este doar o teorie — pentru că avem deja toate planurile puse la punct, pentru a ne asigura că apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat. Și vreau cu adevărat să subliniez acest lucru, pentru că altfel există impresia că avem doar o serie de abrevieri și activități“, a insistat Mark Rutte.

“Dacă această țară ar fi atacată, atunci 31 de alte națiuni ar veni în ajutorul României. Așa funcționează NATO. Și cred că acest lucru ne face de neînvins. Absolut de neînvins. Și tocmai de aceea cred că nimeni nu va îndrăzni vreodată să încerce“, a conchis el.

Președintele Nicușor Dan l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței. Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025, deschizând lucrările oficiale ale acestuia. Forumul NATO pentru Industrie este un eveniment la nivel strategic care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industrie.

În programul oficial al secretarului general al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică. Rutte s-a mai întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, dar și cu alți oficiali.