Dacian Cioloș avertizează Comisia Europeană: Nu vom renunța până când mecanismul pentru statul de drept nu este aplicat. Fără democrație? Fără bani de la UE!

Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a anunțat luni că Parlamentul European va avansa către etapa următoare pentru a demara o acțiune în justiție împotriva Comisiei Europene cu privire la aplicarea mecanismului de condiționalitate pentru statul de drept.

“Mă bucur că există o majoritate pentru a continua în etapa următoare a procesului și a acționa Comisia Europeană în instanță. Această chestiune este trimisă la Comisia pentru afaceri juridice“, a spus Cioloș, într-o postare pe Twitter.

“Nu vom renunța până când nu se va aplica mecanismul de condiționalitate pentru statul de drept pentru care am militat. Fără democrație? Fără bani de la UE!“, a continuat el, în mod tranșant.

În luna iunie, Cioloș anunța ca grupul Renew Europe din Parlamentul European va depune de urgență o rezoluție parlamentară prin care solicită o acțiune în justiție împotriva Comisiei Europene pentru neaplicarea mecanismului de condiționare privind statul de drept.

We won’t give up until the #RuleofLaw Conditionality Mechanism we campaigned for is applied!

No democracy? No EU money!

Pleased there is a majority to continue to the next stage of taking @EU_Commission to court &

this matter is referred to @EP_Legal

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) August 30, 2021