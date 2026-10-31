Dacian Cioloș, candidatul României la șefia Francofoniei: Avantajul meu este că provin dintr-o țară care nu este sursă de tensiuni sau conflicte

Fostul premier Dacian Cioloș, candidat la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), afirmă că România are avantajul de a nu fi o sursă de tensiuni sau conflicte și că poate înțelege atât preocupările statelor în curs de dezvoltare, cât și pe cele ale statelor care contribuie financiar la organizație. Într-un interviu acordat publicației Jeune Afrique, Cioloș și-a prezentat viziunea asupra viitorului Francofoniei, pledând pentru o organizație mai deschisă, o mai bună guvernanță și un dialog permanent între statele membre.

Întrebat când a decis să candideze pentru această funcție, Dacian Cioloș a explicat că a început să ia în calcul această posibilitate la sfârșitul anului trecut, în urma unor discuții cu persoane care au lucrat în cadrul organizației.

„De la sfârșitul anului trecut, am început să mă gândesc serios la acest lucru. Prieteni care au lucrat în cadrul organizației au venit să mă întrebe dacă nu m-aș gândi să candidez. Am discutat această posibilitate cu președintele Nicușor Dan, care a decis rapid să oficializeze această candidatură. Mă gândeam atunci să mă implic mai mult la nivel internațional, dar nu aveam nimic concret în minte”, a declarat fostul premier.

Cioloș a explicat că experiența sa la nivel național și european reprezintă o continuitate profesională care îl pregătește pentru această funcție. El a amintit că a cunoscut activitatea OIF încă din 2006, când România a organizat un summit al Francofoniei, iar el ocupa funcția de ministru al agriculturii.

Referindu-se la susținerea de care beneficiază candidatura sa, Cioloș a spus că nu dorește să intre într-o competiție între regiuni sau să transforme alegerile într-o confruntare între state.

„Nu vreau să intru în acest joc. Nu este vorba despre a prezenta candidații unii împotriva celorlalți, de a pune regiunile unele împotriva celorlalte. Sunt candidatul țării mele, francofonă prin alegere, membră a Uniunii Europene și a OIF și care are relații istorice și fraterne cu numeroase țări din Africa și Asia încă de la obținerea independenței acestora. Vin la aceste alegeri cu o experiență, o viziune și un proiect pentru organizație. Apoi, șefii de stat și de guvern vor decide și sper ca alegerea lor să se bazeze pe o viziune și pe un proiect, nu pe negocieri politice între regiuni”, a afirmat acesta.

Întrebat cum răspunde celor care consideră că funcția de secretar general al OIF ar trebui să revină Africii, Cioloș a spus că a întâlnit lideri politici africani care au o perspectivă diferită.

„Africa dorește astăzi să se deschidă către lume pentru a-și valorifica resursele naturale și umane, pentru a atrage capital și pentru a crea parteneriatele care îi vor permite dezvoltarea. Acesta este momentul în care secretarul general trebuie să deschidă organizația către toate țările membre, recunoscând în același timp importanța Africii, prima regiune francofonă prin numărul de țări și de vorbitori”, a declarat candidatul României.

În ceea ce privește cunoașterea continentului african, Cioloș a amintit experiența sa de comisar european pentru agricultură, când a trebuit să gestioneze politici agricole pentru 26 de țări, precum și implicarea în negocierile acordurilor de parteneriat economic dintre Africa și Europa. Cioloș a mai spus că, în cadrul campaniei, a vizitat mai multe regiuni ale lumii francofone pentru a identifica diferențele și, mai ales, complementaritățile dintre statele membre.

Despre viziunea sa asupra viitorului organizației, candidatul român a subliniat că dorește o Francofonie în care Africa să ocupe un loc central, dar care să se adreseze întregii comunități francofone.

El a adăugat că statele asiatice, nord-americane și europene sunt interesate de consolidarea relațiilor cu Africa, iar limba comună reprezintă o bază pentru dezvoltarea încrederii și a cooperării.

În privința rolului Francofoniei în diplomație și în consolidarea multilateralismului, Cioloș consideră că organizația trebuie să valorifice rețeaua de state și instituții din domeniul politic, economic, civil și universitar, atât din sectorul public, cât și din cel privat.

Cioloș a vorbit și despre necesitatea îmbunătățirii guvernanței interne, a transparenței și a coordonării structurilor operaționale ale organizației, astfel încât rezultatele și contribuțiile fiecărui stat să fie mai bine valorificate.

Întrebat care ar fi prioritățile sale în cazul câștigării alegerilor din noiembrie, acesta a indicat instituirea unui dialog permanent cu statele membre și descentralizarea organizației.

Un alt domeniu pe care dorește să îl dezvolte este Francofonia economică, despre care spune că are un potențial important pentru a oferi perspective tinerilor vorbitori de limbă franceză.

El a adăugat că prezența a patru candidați în cursă este un lucru pozitiv și că viitorul secretar general trebuie să beneficieze de o legitimitate puternică.

„Nu fac campanie împotriva nimănui și cred că toată lumea ar avea de pierdut dacă am da OIF imaginea unei organizații regionale în care alegerea secretarului general s-ar reduce la o luptă între țările membre. Avantajul meu în această candidatură este că provin dintr-o țară care nu este sursă de tensiuni sau conflicte, care poate înțelege preocupările țărilor în curs de dezvoltare, dar și pe cele ale țărilor contribuitoare în materie de eficiență sau transparență. Este un lucru foarte bun că suntem patru candidați în cursă. Cel mai important rămâne ca secretarul general să se poată baza pe o legitimitate puternică. În cele din urmă, șefii de stat și de guvern vor avea ultimul cuvânt”, a mai spus Dacian Cioloș.