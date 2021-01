Dacian Cioloș cere o dezbatere a Parlamentului European privind procesul de vaccinare din UE după ce un al doilea vaccin anti-COVID-19 a fost aprobat

Liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, a salutat joi acordul istoric post-Brexit la care au ajuns, în ajunul Crăciunului, Uniunea Europeană și Regatul Unit după nouă luni de negocieri intense și după patru ani și jumătate de la referendumul privind retragerea Marii Britanii din UE.

“Salut acordul privind Brexit. Acesta va contribui la atenuarea daunelor și va oferi certitudine cetățenilor și întreprinderilor. Uniunea Europeană și Regatul Unit vor rămâne prieteni apropiați”, a scris Cioloș, pe Twitter.

Liderul Renew Europe a transmis mulțumiri și lui Michel Barnier, negociatorul-șef al UE pentru Brexit, și și-a exprimat regretul că Parlamentul European nu va putea aproba acordul până la data de 31 decembrie 2020, ci va fi nevoie de un vot ulterior, în luna ianuarie, din cauza intârzierii negocierilor.

I welcome the #Brexit deal. It will contribute to mitigate the damages & provide certainty for citizens & businesses.

🇪🇺& 🇬🇧 will remain close friends.

Thank you @MichelBarnier. I regret @Europarl_EN will not be able to scrutinize & provide consent in 2020 due to 🇬🇧’s tactics.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) December 24, 2020