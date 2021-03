Dacian Cioloș cere o reacție fermă a UE după ce China a anunțat sancțiuni împotriva Subcomisiei pentru drepturile omului din Parlamentul European și a Comitetului politic și de securitate al Consiliului UE

Președintele grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, a criticat luni în termeni fermi decizia Chinei de a sancționa membri ai Parlamentului European ca răspuns la măsurile restrictive adoptate de miniștrii de externe din UE împotriva unor oficiali din China implicați în abuzurile la adresa minorității uigure.

“Sancțiunile Chinei împotriva europarlamentarilor și Parlamentului European sunt inacceptabile. Trebuie să răspundem ferm acestor încercări de intimidare. Ele arată că China nu este dispusă să ia în calcul un dialog autentic cu europenii cu privire la respectarea drepturilor omului“, a scris Cioloș, pe Twitter.

China’s sanctions against MEPs & the @Europarl_EN are unacceptable. We must respond firmly to these attempts at intimidation.

This shows China is not willing to consider a real dialogue with Europeans on respect for human rights.

Full support for @ilhankyuchyuk & colleagues.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) March 22, 2021