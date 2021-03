Dacian Cioloș: Conferința privind viitorul Europei, oportunitatea ca cetățenii să modeleze destinul nostru comun. E timpul să reînnoim Europa

Liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, a declarat miercuri că “a sosit momentul să reînnoim Europa” după ce a participat la ceremonia de semnare a declarației comune a liderilor instituțiilor UE cu privire la Conferința privind viitorul Europei.

“Conferința privind viitorul Europei poate în sfârșit să înceapă. Aceasta este oportunitatea potrivită pentru cetățeni să își spună opinia și să modeleze destinul nostru comun european. (…) Este timpul să reînnoim Europa”, a scris Cioloș, pe Twitter.

