Dacian Cioloș critică ”vajnicii bărbați politici” care sunt ”traumatizați că femeile ar putea avea drepturi de bun-simț în societate”: Misiunea mea include să le apăr drepturile

Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a salutat joi scrisoarea semnată de 16 lideri europeni în care aceștia promit că vor continua să lupte ”împotriva discriminării comunității LGBT” după ce Ungaria a adoptat o lege care interzice ”promovarea” homosexualității în rândul tinerilor.

“Șefii de stat sau de guvern din Renew Europe au o poziție clară și îi cer explicații lui Viktor Orban (…). De asemenea, Comisia Europeană pregătește măsuri împotriva lui Viktor Orban. Acestea nu sunt împotriva Ungariei, ci împotriva regimului lui Viktor Orbán, care nu respectă drepturile și libertățile individuale și nu respectă valorile europene“, a spus Cioloș, după ce a prezidat un summit al șefilor de stat sau de guvern din familia Renew Europe, reuniune ce a precedat întrunirea Consiliului European de vară.

I welcome the statement of 16 EU Member States on LGBTIQ rights, in light of recent developments in Hungary.

This is not against Hungary, it is against the regime of Viktor #Orbán which does not respect individual rights & freedoms & does not respect European values. #EUCO pic.twitter.com/UhamLOz7db

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) June 24, 2021