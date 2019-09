Dacian Cioloș dă asigurări: Eurodeputații USR PLUS îi vor trata în mod egal pe candidații României și Franței pentru Comisia Europeană

Ursula von der Leyen, candidata propusă de Consiliul European pentru a deveni prima femeie președintă a Comisiei Europene, este cu un pas mai aproape de a fi votată de Parlamentul European în această calitate.

Cu o oră înaintea începerii procedurii de alegere a sa în funcție, desfășurată prin vot secret, liderul Renew Europe Dacian Cioloș a anunțat că al treilea cel mai mare grup politic din Parlamentul European – cu 108 membri – va vota în favoarea lui von der Leyen.

”Grupul meu o va sprijini astăzi pe doamna Von der Leyen. Așteptăm să lucrăm intens cu ea pentru a conduce Europa înainte. Avem mult de muncă. Să reînnoim Europa împreună”, a scris Cioloș, pe Twitter.

