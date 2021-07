Dacian Cioloș: Desființarea Secției Speciale este un element cheie pentru prezența USR PLUS la guvernare. Sper ca până la toamnă să găsim formula

Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, a salutat joi nominalizarea lui Mark Gitenstein ca ambasador al SUA la Uniunea Europeană.

“În calitate de ambasador în România, Mark a avut o contribuție inestimabilă la consolidarea democrației și a statului de drept. Este timpul să repunem democrația în centrul agendei noastre comune și să o promovăm în interiorul și în afara granițelor noastre“, a scris Cioloș, pe Twitter.

Delighted Mark Gitenstein is nominated as US Ambassador to 🇪🇺

As ambassador to Romania, Mark made an invaluable contribution to the consolidation of democracy & rule of law

Time to put democracy back at the core of our shared agenda & promote it inside & outside our borders

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) July 29, 2021