Dacian Cioloș, despre rezolvarea situației românilor reținuți în centrele pentru migranți din Regatul Unit: Nu ați greșit când ați trimis opt deputați USR PLUS în PE

Liderul Grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, regretă trecerea în neființă a președintelui ALDE, europarlamentarul olandez Hans van Baalen.

„Am aflat cu tristețe despre decesul lui Hans van Baalen, președintele ALDE. Gândurile mele se îndreaptă către soția sa, fiul său, familia și prietenii săi. Gândurile mele se îndreaptă, de asemenea, către partidul VVD, pentru care a însemnat atât de mult”, a transmis Dacian Cioloș.

Dacian Cioloș reamintește că de-a lungul întregii sale vieți politice, în mandatele sale naționale și europene, Hans van Baalen a fost întotdeauna dornic să asculte și să promoveze valorile liberale: „Liberalismul era în ADN-ul său, călătorind neobosit în întreaga lume pentru a-i aduce împreună pe toți liberalii.”

„Am fost personal martor al entuziasmului și angajamentului său de a încerca în orice moment să pună în aplicare unitatea familiei liberale, de a promova valorile acesteia și de a face din diversitatea noastră un adevărat atu. Știu în ce măsură a încurajat crearea grupului nostru politic, Renew Europe, în Parlamentul European, cu o deschidere de spirit care trebuie salutată astăzi. Familia noastră Renew este astăzi foarte conștientă că pierdem unul dintre principalii și neobosiții noștri susținători. Pentru mulți dintre noi, Hans a fost mai mult decât un coleg. În această zi tristă, îmi amintesc în primul rând de prietenul său.”

🖤We are extremely saddened to inform of the passing of ALDE Party President Hans van Baalen. A dedicated liberal, his contribution to our party was immense. Our thoughts are with his loved ones during this difficult time 🖤@MorozaR @ALDEParty

https://t.co/EGwSDGk74P pic.twitter.com/qPObJQOSm4

— Hans van Baalen (@hansvanbaalen) April 30, 2021