Dacian Cioloș, despre șansele Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European după repartiţia funcţiilor instituțiilor UE: Acum avem toate argumentele, chiar şi pe cel al echilibrului geografic, pentru a o susţine

Ursula von der Leyen, ministrul Apărării german și candidatul propus de Consiliul European pentru a deveni președinte al Comisiei Europene în mandatul 2019-2024, a avut miercuri, la Strasbourg, o întâlnire cu liderul grupului PPE în Parlamentul European și fost candidat la șefia Comisiei, Manfred Weber, precum și cu eurodeputații din rândul celui mai mare grup politic din hemiciclu.

Întâlnirea von der Leyen – Weber este prima întrevedere oficială pe care o are candidatul desemnat de șefii de stat sau de guvern să devină președinte al Comisiei Europene, fapt pentru care necesită să își formeze o majoritate de minim 376 de voturi în Parlamentul European.

Today we welcome @uvdLeyen in our Group meeting following yesterday’s #EUCO results, good occasion for our Members to have a first exchange of views. The @EPP is ready to lead and take up its responsibilty. pic.twitter.com/z5b8FqMSGE

