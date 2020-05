Dacian Cioloș, discuții cu Angela Merkel despre președinția germană a Consiliului UE: Am cerut să legăm aprobarea cheltuirii fondurilor UE de respectarea statului de drept

România are nevoie de investiții atât în depozitare și capacitate de producție, cât și în organizarea producătorilor de fructe pentru a putea negocia mai ușor contracte de piață, a afirmat liderul grupului Renew Europe, Dacian Ciolos, în cadrul unui dialog online cu cetățenii români, cu prilejul prezentării bilanțului activității celor opt eurodeputați ai Alianței USR PLUS în primul an de mandat în Parlamentul European.

Răspunzând întrebării adresate de o persoană interesată de obținerea de sprijin din partea autorităților administrative pentru crearea unui depozit de fructe, liderul Renew a declarat că centrele de depozitare și procesare sunt o investiție eligibilă în programul național pentru dezvoltare rurală.

„Când am reformat Politica Agricolă Comună, în 2013, am introdus posibilitatea ca statele membre care doresc să aibă astfel de programe dedicate pentru sectorul pomicol. România are nevoie, iar aceste proiecte pot fi finanțate începând de la renovarea plantațiilor, dotarea cu utilaje până la depozite și toată partea de comercializare și de procesare; deci investiții pe toată filiera fructe și în pomicultură, în special. Sunt multe plantații în România care s-au refăcut în ultimii ani, din păcate, nu atât cât aș fi sperat eu atunci când am introdus acest program”, a precizat Dacian Cioloș.

Acesta a mai spus că „Ministerul Agriculturii, cu diverșii miniștri care au trecut pe acolo, din 2016, nu prea au promovat acest program de pomicultură, nu au pregătit asistență tehnică pentru ca doritorii să știe cum să își pregătească proiectele”. Astfel, a precizat Cioloș, Alianța USR PLUS își pentru viitorul program de guvernare măsuri de asistență tehnică.

De asemenea, Dacian Cioloș consideră că acest program trebuie menținut și pentru următoarea perioadă bugetară, pentru că „este încă o marjă importantă pe piața națională și locală pentru fructe românești”. „În continuare în hypermaketuri găsim destul de multe fructe care vin din Polonia, mai ales, care s-a organizat foarte bine. Noi avem nevoie nu doar de investiții în depozitarea și capacitatea de producție, ci și de investiții în organizarea producătorilor. Ca simplu producător de fructe este mai greu să te descurci decât ai face-o daca producătorii ar negocia împreună contracte de piață nu doar în hypermarketuri, dar și cu industria de procesare”, a explicat politicianul de la Bruxelles.

Liderul Renew a adăugat că „inclusiv candidații Alianței pentru alegerile locale la primării, la consiliile locale, au aceste proiecte de a ajuta producătorii să se organizeze pentru că va fi și în interesul comunelor”.

Dacian Cioloș a fost ales președinte al Renew Europe, grup care face parte din majoritatea parlamentară de susținere a noii Comisiei Europene și fără de care nicio decizie importantă nu poate fi luată, fiind primul reprezentant din Europa Centrală și de Est care obține un astfel de rol. Grupul condus de Dacian Cioloș a fost inițiatorul rezoluțiilor Parlamentului European prin care s-a propus un plan de relansare pentru Europa în valoare de 2.000 de miliarde de euro și prin care s-a cerut o strategie europeană în domeniul sanitar, precum și alte măsuri de redresare post-pandemie.