Dacian Cioloș, după alegerile din Republica Moldova: Maia Sandu va avea sprijinul lumii democratice pentru a contribui la prosperitatea țării

Președintele Renew Europe, Dacian Cioloș, i-a trimis joi o scrisoare lui Joe Biden, președintele ales al Statelor Unite ale Americii, pentru a solicita reînnoirea cooperării UE-SUA pentru promovarea democrației liberale și a statului de drept în lume, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În scrisoare, președintele Cioloș a salutat inițiativa Summit-ului Global pentru Democrație.

“Noi, Renew Europe, susținem cu tărie ideea unei astfel de conferințe a națiunilor libere și oferim implicarea noastră în realizarea acestui lucru. Este timpul pentru cei care cred în idealurile pluralismului democratic, statul de drept și acțiunea. pentru a combate corupția politică pentru a se uni pentru a confrunta națiuni care se retrag și subminează drepturile cetățenilor”, a scris Cioloș, care în calitate de prim-ministru al României a avut în anul 2016 o întrevedere cu Joe Biden, pe atunci vicepreședinte al SUA.

Mai mult, Cioloș a subliniat că “organizațiile societății civile și jurnaliștii care suferă cel mai mult de explozia mișcărilor naționaliste și populiste la care am asistat în ultimii ani și ar trebui să fie în fruntea unui astfel de Summit internațional pentru schimbare”.

In my letter, I welcome the Global Summit for Democracy project & make it clear: @reneweurope is on board!

We are determined to join forces to revitalise a 🇪🇺🇺🇸 agenda for citizen rights & bring the world’s democracies together.

Congratulations again @JoeBiden & @KamalaHarris pic.twitter.com/K4jrCTdC2E

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) November 12, 2020