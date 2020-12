Dacian Cioloș, după deblocarea bugetului UE: Încercarea maghiaro-polonă de a șantaja Europa a eșuat. Fondurile UE vor fi condiționate de statul de drept, un pas istoric înainte

Deblocarea acordului privind fondul de redresare, bugetul și mecanismul statului de drept la nivelul Consiliului European demonstrează că încercarea maghiară și poloneză de a șantaja Europa a eșuat, a declarat vineri Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, care precizează că instituirea unui mecanism al statului de drept este o realizare istorică și un câștig pentru Renew Europe.

”În cele din urmă a fost totul o cacealma! În cele din urmă, liderii Poloniei și Ungariei au deblocat planul de redresare pentru relansarea economiei europene epuizate de luni de criză. Cetățeni, IMM-uri, fermieri și tineri: Europa are nevoie de aceste fonduri mai mult ca oricând. Salut adoptarea de către Consiliul European a regulamentului privind statul de drept, care va fi acum aprobat de Parlamentul European. Finanțarea europeană va fi condiționată de respectarea valorilor noastre, ceea ce reprezintă un pas istoric înainte. Europa nu va mai finanța abaterile politice ale liderilor autoritari. Renew Europe se va asigura că acesta este cazul de la 1 ianuarie 2021 și va fi vigilent pentru a se asigura că Comisia respectă pe deplin foaia de parcurs dată de colegiuitori în cadrul reglementării statului de drept“, a declarat Cioloș, conform unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

I welcome the adoption of the historic Rule of Law regulation by #EUCO, which will be endorsed by @Europarl_EN. A big win for the @RenewEurope family.

🇪🇺 funding will be conditional on respect of our values & no longer finance the political deviations of authoritarian leaders! https://t.co/bRo1Sx92Tj

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) December 11, 2020