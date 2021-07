Dacian Cioloș, după includerea Roșiei Montane în Patrimoniul UNESCO: Este victoria tuturor celor care au salvat una dintre cele mai de preț comori ale istoriei vechi a românilor

Raportul Comisiei Europene privind situația statului de drept în UE pe anul 2021 ne reamintește că este nevoie de garanții solide înainte ca planul național de redresare al lui Viktor Orban să poată fi semnat, a transmis marţi Dacian Cioloș, co-președinte USR-PLUS și liderul grupului Renew Europe din legislativul european.

„Acesta este un test de credibilitate pentru Comisie. Este serioasă în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale UE? Este în continuare gardianul tratatelor și al valorilor consacrate?”, a scris Cioloș, pe Twitter.

The @EU_Commission‘s 2021 #RuleOfLaw report is a reminder of the need for cast iron guarantees before Viktor Orban’s recovery plan can be signed off. #RRF

This is a credibility test for the Commission. Is it still the guardian of the Treaties & the values enshrined in it? 🇪🇺 https://t.co/ARq7AD95Dd

