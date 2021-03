Dacian Cioloș, după semnarea Declarației Comune care lansează Conferința privind viitorul Europei: “Cetățeni europeni, aveți cuvântul!”

Lansarea Conferinței privind viitorul Europei reprezintă o mare victorie pentru grupul Renew Europe, a declarat joi Dacian Cioloș, liderul celui de-al treilea grup politic din Parlamentul European după ce la nivelul Conferinței Președinților din PE a semnat declarația comună prin care acest proiect a fost demarat.

“Cetățeni europeni, aveți cuvântul! Conferința privind viitorul Europei va fi o oportunitate unică pentru europeni de a spune ce fel de steag al Uniunii Europene doresc pentru generațiile viitoare. RenewEurope a militat pentru acest lucru și a livrat. Acum, să ducem Europa înainte împreună!”, a scris Cioloș, pe Twitter.

European citizens, the floor is yours!📢

The Conference on the Future of Europe will be a unique opportunity for Europeans to say what kind of 🇪🇺 they want for future generations.@RenewEurope campaigned for it & delivered it. Now, let’s move Europe forward together! #CoFoE https://t.co/JF2NmKuoFm

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) March 4, 2021