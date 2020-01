Dacian Cioloș face apel ca ”Ungaria și România să practice un joc european”, după ce a fost întrebat de un jurnalist maghiar despre centenarul Tratatului de la Trianon

Președintele grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, a afirmat miercuri, într-un interviu acordat pentru CaleaEuropeană.ro, că a purtat discuții și cu președintele francez Emmanuel Macron și cu premierul olandez Mark Rutte privind aderarea României la Schengen. Cioloș a făcut aceste precizări în urma unei întrevederi pe care a avut-o cu prim-ministrul Ludovic Orban, aflat într-o vizită de trei zile la Bruxelles pentru întrevederi cu liderii instituțiilor UE și cu secretarul general al NATO.

Liderul celui de-al treilea grup ca mărime din Parlamentul European, Dacian Cioloș a spus că l-a felicitat pe Ludovic Orban pentru efectuarea acestei vizite la Bruxelles pentru calibrarea relației instituționale și politice cu instituțiile UE, oferind și propriul exemplu atunci când și-a început mandatul de prim-ministru.



Cioloș a arătat că discuțiile purtate cu Orban au vizat atât prioritățile României la nivel european, cât și colaborarea la nivel intern, în condițiile în care guvernul PNL a fost susținut de Alianța USR-PLUS. În acest context, fostul premier i-a reamintit actualului șef al guvernului de condițiile exprimate de Alianța USR-PLUS pentru susținerea executivului PNL, anume organizarea de alegeri anticipate și alegeri locale în două tururi.

Întrebat dacă România poate solicita reevaluarea raportului său privind Mecanismul de Cooperare și Verificare și să primească undă verde pentru aderarea la Schengen, Cioloș a răspuns: ”Da, cu anumite măsuri care trebuie luate pentru a repune justiție la locul ei”.

”Din acest motiv vorbeam de eliminarea Secției Speciale, una din concluziile la care a ajuns Comisia Europeană, Comisia de la Veneția și GRECO. Dacă astfel de măsuri sunt luate, eu sunt convins că MCV va fi reevaluat”, a spus Cioloș, punctând faptul că a discutat despre acest lucru vicepreședintele Comisiei Europene Vera Jourova și cu comisarul european pentru justiție Didier Reynders, ambii susținuți politic de grupul Renew Europe.

Referindu-se la aderarea României la spațiul Schengen, în contextul în care președintele Klaus Iohannis a vorbit marți în Bavaria despre o ”decizie binemeritată” privind aderarea țării noastre la spațiul de liberă circulație, Dacian Cioloș a susținut că a purtat discuții pe acest subiect cu lideri naționali din familia Renew Europe, inclusiv cu premierul Olandei, recunoscut pentru reticența sa privind extinderea spațiului Schengen prin cooptarea României și a Bulgariei

”Am avut acest gen de discuții și cu președintele Macron și cu premierul Rutte, premierul Olandei. Eu am discutat cu Rutte și când eram prim-ministru și acum și în calitatea pe care o am. În măsura în care vor fi făcute aceste reforme în România, eu sunt convins că lucrurile pot avansa foarte repede”, a mai completat Dacian Cioloș, precizând suplimentar că România are un guvern cu un mandat foarte scurt și fără majoritate în Parlament.

De altfel, Cioloș a dat ca exemple cooperarea dintre PNL și Alianța USR-PLUS la nivel european pentru prioritățile României, referindu-se în acest sens la faptul că raportorul Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova este eurodeputatul Dragoș Tudorache (Renew Europe), iar președintele Delegației parlamentare pentru Republica Moldova este eurodeputatul Siegfried Mureșan (PNL, PPE).

În egală măsură, în discuțiile privind viitorul cadru financiar multianual 2021-2027, liderul Renew Europe a afirmat că a purtat discuții și cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Ludovic pentru a susține cauza României, anume menținerea unor alocări substanțiale pentru politica de coeziune și politica agricolă comună.