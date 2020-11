Dacian Cioloș îi cere lui Donald Trump să nu submineze procesul democratic: Ochii lumii sunt îndreptați spre SUA și spre autocrații care ne subminează valorile

Președintele grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, și-a exprimat luni susținerea pentru președintele francez Emmanuel Macron și a condamnat afirmațiile președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan la adresa omologului său de la Paris.

Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, grupul Renew Europe condamnă declarațiile recente făcute de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la adresa omologului său francez și îl îndeamnă pe liderul de la Ankara să se abțină de la asemenea provocări, care adâncesc decalajul între Turcia și Uniunea Europeană.

“Comentariile președintelui Erdoğan față de președintele Emmanuel Macron sunt inacceptabile și departe de normele diplomației internaționale; aceasta nu este o modalitate de a trata partenerii și vecinii. Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Turcia este în interesul nostru reciproc, dar aceasta trebuie să fie o relație bazată în primul rând pe respect, nu pe febra naționalistă a președintelui Erdoğan”, a spus Dacian Cioloș, citat în comunicat.

President Erdoğan comments to @EmmanuelMacron are unacceptable & far from the acceptable norms of international diplomacy. This is no way to treat partners & neighbours.

Cooperation is in our mutual interest – but this must be based on respect. 🇪🇺🇹🇷

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) October 26, 2020