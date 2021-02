Dacian Cioloș îi cere lui Josep Borrell să își amâne vizita la Moscova dacă nu dispune de pârghiile necesare pentru a-l elibera pe Aleksei Navalnîi

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a participat marți la reuniunea grupului Renew Europe din Parlamentul European pentru a clarifica întrebările și nelămuririle cu privire la gestionarea vaccinurilor, în special în lumina dificultăților recente în discuțiile cu companiile farmaceutice, îndeosebi cu AstraZeneca. După reuniune, liderul Renew Europe Dacian Cioloș a anunțat că va solicita o dezbatere publică cu președintele Comisiei cu privire la aceste probleme în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European de săptămâna viitoare.

“Discuția noastră cu președintele Comisiei a fost clară și constructivă și a inclus problema Protocolului Irlanda – Irlanda de Nord și a întârzierilor în livrări. Lansarea vaccinului este un pas pozitiv, iar solidaritatea UE este absolut fundamentală și calea corectă, dar recentele erori au adăugat o impredictibilitate nedorită într-un moment profund îngrijorător pentru milioane de europeni și întreprinderi. Așteptările sunt mari. Nu avem nicio marjă de eroare în acest proces, credibilitatea UE și în special în Comisia Europeană depinde de aceasta, dar și sănătatea și bunăstarea cetățenilor noștri”, a afirmat Cioloș, conform unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Today, @vonderleyen responded to many questions, but the EC must further improve efficiency & transparency of the #COVID19 vaccination process.

We must put all efforts to increase the production. Any delays should come with clear explanations.

Trust & confidence are key. pic.twitter.com/hbVUDz5YwE

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) February 2, 2021