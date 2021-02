Dacian Cioloș îl critică pe Josep Borrell în plenul Parlamentului European: Vizita la Moscova, “o greșeală gravă, un semnal diplomatic greșit și un act simbolic ratat”

Liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, i-a solicitat joi comisarului european pentru piață internă, Thierry Breton, ca Uniunea Europeană să își valorifice puterea industrială pentru a crește producția de vaccinuri.

Breton, care face parte din familie Renew Europe, a participat joi la o reuniune extraordinară a celui de-al treilea grup politic din PE, pentru a discuta despre cum să crească capacitatea de producție a vaccinurilor în Uniunea Europeană.

Președintele Grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a subliniat că această dezbatere a fost o oportunitate pentru un schimb amplu asupra tuturor provocărilor din domeniul sănătății și al industriei pentru a învinge pandemia COVID19, în Europa și la nivel global.

“Nici o piatră nu trebuie lăsată neîntoarsă. UE trebuie să-și valorifice puterea industrială pentru a intensifica rapid producția, ceea ce înseamnă combaterea blocajelor și colaborarea cu companiile pentru îmbunătățirea instalațiilor existente. Aceasta este atât o necesitate pe termen scurt, cât și o provocare pe termen mediu și lung, deoarece pot fi necesare noi vaccinuri pentru a aborda variantele și trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru”, a afirmat Cioloș, conform unui comunicat RE remis CaleaEuropeană.ro.

