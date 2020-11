Dacian Cioloș îl felicită pe noul președinte al SUA, Joe Biden: A câștigat aceste alegeri meritat, cu un program politic consistent

Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, a salutat joi acordul istoric convenit între negociatorii Parlamentului și statele membre reprezentate de președinția germană a Consiliului privind un mecanism pentru condiționarea acordării fondurilor UE de criteriul respectării statului de drept.

“Acord pentru mecanismul privind statul de drept, corelând respectarea valorilor UE de banii europeni. Acesta este un rezultat major pentru UE și pentru familia Renew Europe (…) Europa nu este un bancomat. Acest lucru va fi clar de acum!“, a scris Cioloș, pe Twitter.

Liderul Renew Europe este una din vocile puternice europene care a insistat pentru implementarea unui astfel de mecanism, criticând în multe rânduri statele membre ale UE pentru că “țin ostatice” planurile de redresare din cauza mecanismului privind statul de drept.

💥 Deal on a Rule of Law mechanism, linking respect for EU values to European money!

This is a major achievement for 🇪🇺 & the @RenewEurope family. Congratulations to our negotiating team @katka_cseh & @moritzkoerner

Europe is not a cash machine. This will now be clear! pic.twitter.com/FFTN1Phodv

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) November 5, 2020