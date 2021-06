Dacian Cioloș, în hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg: Dacă acționăm uniți, UE își va proteja cetățenii, consolida influența globală și apăra planeta

Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, lansează marți seria de conferințe “Value Talks” cu liderii politici din familia politică liberală europeană pe care o conduce în contextul Conferinței privind viitorul Europei.

Prima discuție despre valori are loc marți, 1 iunie, la ora 14:15, cu prim-ministrul estonian Kaja Kallas și președintele Renew Europe, Dacian Cioloș, pentru a dezbate ce lecții pot fi învățate din experiența Estoniei cu privire la domeniul digital, una dintre prioritățile cheie ale Renew Europe.

“Reforma Uniunii Europene este o prioritate, iar familia Renew Europe se află în prima linie a acestor eforturi. Pe măsură ce Conferința privind viitorul Europei începe, avem cu toții datoria, în calitate de politicieni europeni, să ne angajăm alături de cetățeni, de societatea civilă și de membrii propriei noastre familii pentru a începe procesul de reinventare a Uniunii noastre. În trecut, reforma UE a fost de sus în jos, acum trebuie să fie condusă de cetățeni!”, a spus Cioloș, în acest context, într-un comunicat Renew Europe remis CaleaEuropeană.ro.

