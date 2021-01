Dacian Cioloș, în plenul Parlamentului European: Teoriile conspirației se nasc pe întuneric. Haideți să aprindem lumina transparenței pentru ca vaccinarea anti-COVID-19 să fie un succes

Liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, a condamnat duminică seară arestarea opozantului rus Aleksei Navalnîi, revenit la Moscova la aproape jumătate de an după tentativa de otrăvire a acestuia cu agent neurotoxic de tip Noviciok, perioadă în care a fost tratat și s-a recuperat la Berlin. De asemenea, Cioloș a cerut și o dezbatere de urgență în Parlamentul European privind acest caz.

“Sfidarea și curajul lui Navalnîi inspiră. Condamn arestarea sa mișelească. UE trebuie să facă tot ce poate pentru a sprijini democrația și să impună costuri celor care subminează drepturile omului în Rusia“, a scris Cioloș, pe Twitter.

#Navalny‘s defiance & bravery is inspiring. I condemn his cowardly arrest.

🇪🇺 must do all it can to support democracy, by imposing costs on those who undermine human rights in Russia.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) January 17, 2021