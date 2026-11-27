Fostul premier Dacian Cioloș își menține candidatura la funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), după amânarea alegerii la summitul de la Phnom Penh, și pledează pentru o reformă care să consolideze transparența, să îmbunătățească procesul decizional și să asigure utilizarea eficientă a resurselor financiare. Într-un interviu acordat DW, acesta a subliniat necesitatea reconstruirii încrederii între statele membre și a apropierii organizației de cetățeni.

Întrebat dacă va candida la următorul scrutin, Cioloș a confirmat că intenționează să continue să promoveze programul prezentat statelor membre.

„Da. Aștept să văd ce modificări vor fi aduse regulilor de funcționare ale organismelor Francofoniei. Dar consider că ideile, programul și viziunea pe care le-am susținut rămân pe deplin valabile. Am prezentat această viziune în numeroase state membre și voi continua să o fac”, a declarat fostul premier.

În opinia sa, blocajul de la summitul desfășurat în capitala Cambodgiei pe 15 și 16 noiembrie reflectă dificultatea organizației de a depăși diviziunile dintre membrii săi. Cioloș a precizat însă că nu a fost prezent în sala în care au avut loc discuțiile dintre șefii de stat și de guvern.

„Nu este vorba despre o dezamăgire personală. Am regretat mai ales că organizația nu a fost capabilă să ia o decizie esențială pentru viitorul său. Am rămas blocați în discuții și negocieri în jurul persoanelor, în loc să dezbatem o viziune și un proiect pentru organizație”, a explicat acesta.

Cioloș consideră că perioada de tranziție trebuie folosită pentru reconstruirea încrederii. În privința desemnării viitorului secretar general, el a amintit că votul este deja prevăzut în textele organizației și poate reprezenta o alternativă atunci când consensul nu este posibil, cu condiția existenței unor proceduri clare și incontestabile.

Viziunea sa de reformă pornește de la constituirea unei echipe care să implice toate componentele Francofoniei, de la conducerea organizației și instituțiile sale partenere până la rețelele economice și societatea civilă. Fiecare regiune trebuie să se simtă implicată și să își asume responsabilități, a susținut fostul premier.

„Trebuie să renunțăm la ideea că un bărbat sau o femeie providențială ar putea, de unul singur sau de una singură, să salveze organizația. Trebuie să construim o echipă capabilă să susțină un proiect pentru o Francofonie utilă. Această guvernanță reînnoită ar trebui să consolideze transparența, să îmbunătățească procesul decizional și să garanteze o utilizare eficientă a resurselor financiare”, a afirmat Cioloș.

În ceea ce privește finanțarea, acesta a precizat că, înainte de a solicita contribuții mai mari statelor membre, ar dori să se asigure că fondurile existente sunt cheltuite eficient și produc rezultate concrete.

Întrebat cum poate Francofonia să aibă un impact mai vizibil în viața oamenilor, Cioloș a legat reforma organizației de apropierea acesteia de cetățeni și de oportunitățile economice oferite tinerilor.

„Tocmai de aceea trebuie reformată guvernanța. Trebuie să apropiem Francofonia de regiuni, de state, de societatea civilă și de cetățeni. Pentru mine, această Francofonie a popoarelor trece și prin Francofonia economică. Tinerii trebuie să vadă un beneficiu concret în învățarea limbii franceze: accesul la locuri de muncă, la antreprenoriat, la rețele profesionale și la oportunități economice. Cu alte cuvinte, nu este vorba doar despre discursuri, ci despre rezultate și acțiuni concrete”, a afirmat acesta.

Cioloș a susținut că rezultatele obținute deja în învățământul superior și în formarea universitară trebuie să ajungă la mai mulți tineri și să fie conectate mai bine la realitățile economice, la noile tehnologii, la digitalizare și la antreprenoriat.

„Dacă nu reușim să convingem noile generații de utilitatea limbii franceze, nicio voință politică nu va fi suficientă”, a avertizat Dacian Cioloș.

Fostul premier a respins, totodată, prezentarea sa drept candidat al Parisului, arătând că relațiile României cu Franța nu echivalează cu reprezentarea intereselor franceze în această competiție.

„Consider această idee ridicolă. Sunt candidatul României. Am fost prim-ministru al României din noiembrie 2015 până în ianuarie 2017. Țara mea are o istorie aparte în relația cu Africa, diferită de cea a Franței. Desigur, lucrăm cu Franța în cadrul Uniunii Europene și al relațiilor bilaterale. Dar asta nu mă face candidatul său”, a subliniat acesta.