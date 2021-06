Dacian Cioloș, liderul Grupului Renew Europe: Comisia Europeană, partener cu România în evaluarea PNRR

Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, va fi invitată să se adreseze Conferinței Președinților din Parlamentul European la inițiativa lui Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe din legislativul european.

“Ca urmare a solicitării Renew Europe, Laura Codruța Kövesi va fi invitată la Conferința Președinților pentru a discuta despre lansarea Biroului Procurorului Public European (EPPO) și provocările sale. Trebuie abordate riscurile legate de funcționarea sa, astfel încât să poată aborda corupția în întreaga Uniune Europeană”, a scris Cioloș, pe Twitter.

Pleased, following @RenewEurope‘s request, that Laura Codruța Kövesi will be invited to the @Europarl_EN‘s Conference of Presidents to discuss the launch of the @EUProsecutor & its challenges. ⚖

Risks to its functioning must be addressed so it can tackle corruption across 🇪🇺

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) June 10, 2021