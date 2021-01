Dacian Cioloș, liderul Grupului Renew Europe, inaugurează virtual biroul său de europarlamentar din Cluj-Napoca

Grupul Renew Europe din Parlamentul European și liderul rău, eurodeputatul Dacian Cioloș, au condamnat joi decizia “barbară” a autorităților din Polonia care au hotărât interzicerea avortului, manifestându-și solidaritatea cu femeile din Polonia.

“Condamn interdicția regresivă în ce privește avortul din Polonia, care pune în pericol sănătatea și viața femeilor poloneze. Drepturile femeilor sunt drepturile omului și toate țările UE au datoria de a le proteja. Astăzi, ca în fiecare zi, Renew Europe se solidarizează cu femeile din Polonia, care sunt și cetățene ale UE. Rămânem profund preocupați de politizarea Curții Constituționale poloneze și de deteriorarea statului de drept din Polonia”, a spus Cioloș, citat într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

I condemn the imminent #AbortionBan in Poland, which endangers the health and life of 🇵🇱women.

Women’s rights are human rights.

Tonight, @RenewEurope stands in solidarity with the women of Poland. #StrajkKobiet

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) January 27, 2021