Dacian Cioloș, mesaj de unitate de Ziua Națională a României: Când îți iubești țara, nu stai deoparte atunci când alții îi fac rău. Trebuie să fim cu adevărat împreună

Dacian Cioloş, liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, a afirmat marţi, într-un mesaj de Ziua Naţională, că pentru a-i arăta României “că o iubim, trebuie ca de azi înainte să fim cu adevărat împreună, nu doar de ziua ei”.

“Toţi spunem, an de an, pe 1 Decembrie, că ne iubim ţara şi că vrem ca şi în România să triumfe cinstea şi competenţa, că vrem o ţară unde respectul faţă de muncă e sfânt, o ţară unde grija faţă de cei tineri şi faţă de cei bătrâni să existe cu adevărat, o ţară în care provinciile sunt legate între ele şi prin drumuri bune, nu doar prin bune intenţii, că vrem o ţară în care legea e aceeaşi pentru toţi, nu doar pentru privilegiaţi. Ce ne împiedică să ajungem la o asemenea ţară? Ce anume se întâmplă în cursul anului – adică în afara zilei cu discursuri frumoase – de nu reuşim să construim cu adevărat o Românie pe care ne-o dorim? Trebuie să trecem de la discurs la faptă”, a spus Cioloş, co-președinte al Alianței USR PLUS, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că “atunci când îţi iubeşti ţara, în primul rând nu îi faci rău cu bună ştiinţă, nu o scotoceşti prin buzunare atunci când nu e atentă şi nu o păcăleşti că îi vrei binele dar îi furi avuţia când nu e atentă, nu o minţi şi nu o manipulezi cu cinism, nu-i tai pădurile prin care respiră, nu stai deoparte atunci când alţii îi fac rău”.

“Şi nu îţi aduci aminte să îi zici discursuri şi vorbe frumoase doar de ziua ei. La mulţi ani, Românie! Trecem de la vorbe la fapte, altfel nu se poate. Ca să îi arătăm că o iubim, trebuie ca de azi înainte să fim cu adevărat împreună, nu doar de ziua ei. Să îi arătăm că ne pasă şi să o scăpăm de hoţie, de impostori şi de falşi patrioţi. La mulţi ani, Românie!”, a conchis Cioloş.

Ziua Naţională a României și marcarea celor 102 ani de la Marea Unire este sărbătorită marţi în ceremonii restrânse, fără public, din cauza măsurilor restrictive impuse de pandemia de coronavirus, în unele cazuri evenimentele desfăşurându-se exclusiv online. Parada militară tradiţională de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf nu va mai avea loc iar ceremonia va fi restrânsă, fiind invitaţi ambasadori străini, medici şi personal medical. Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apărării Naţionale au participat, începând cu ora 11:00, la ceremonia oficială în format restrâns, organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României în Piaţa Arcul de Triumf.

Potrivit MApN, pe timpul ceremoniei se va ţine un moment de reculegere în memoria eroilor români căzuţi pe câmpurile de bătălie pentru reîntregirea neamului românesc şi a victimelor virusului SARS-CoV-2, vor fi trase 21 de salve de tun, iar preşedintele Klaus Iohannis va depune o coroană de flori şi va susţine o alocuţiune.

Evenimentul, care nu va fi deschis publicului, se va desfăşura cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ulterior, de la ora 18:00, președintele Klaus Iohannis va găzdui, la Palatul Cotroceni, o ceremonie de decorare a unor personalități civile din domeniul medical care au contribuit la gestionarea epidemiei de COVID-19, cu prilejul Zilei Naţionale a României.