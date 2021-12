Dacian Cioloș, mesaj de Ziua Națională: România a fost unită de oameni care au văzut mai departe de ei înșiși și de momentul prezent

Uniunea Europeană trebuie să trimită urgent un mesaj puternic și unitar cu privire la noile comasări de trupe rusești de la granița cu Ucraina, a cerut marți europarlamentarul Dacian Cioloș, președintele USR și ex-lider al Renew Europe.

“Informațiile referitoare la 100.000 de soldați ruși adunați în apropierea graniței ucrainene sunt foarte îngrijorătoare. Este o amintire înfiorătoare a ceea ce s-a întâmplat în 2014”, a scris Cioloș, pe Twitter.

În opinia acestuia, Uniunea Europeană trebuie să discute acest subiect la reuniunile Consiliului Afaceri Externe care au loc luni și marți la Bruxelles la nivelul miniștrilor de externe și miniștrilor apărării.

UE trebuie “să trimită urgent un mesaj puternic și unitar la cel mai înalt nivel”, a conchis Cioloș.

The reports of 100.000 Russian troops being amassed near the Ukrainian border are deeply concerning. It is a chilling reminder of what happened in 2014. The EU must follow up from FAC & send a strong united message at the highest level urgently.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) November 16, 2021