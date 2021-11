Dacian Cioloș, mesaj pe Twitter: USR rămâne singura forță politică cu adevărat liberală și pro-europeană din România

Dacian Cioloș, președintele USR și ex-liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, a anunțat marți seară într-un mesaj pe Twitter că formațiunea politică pe care o conduce rămâne singura forță liberală și pro-europeană din România.

“Începe o nouă etapă pentru USR”, a afirmat Cioloș, el fiind ales la începutul lunii octombrie la conducerea formațiunii care a participat din decembrie anul trecut și până în luna septembrie a acestui an la o coaliție de guvernare cu PNL și UDMR.

USR s-a retras din coaliție după ce premierul Florin Cîțu l-a demis pe ministrul justiției, Stelian Ion, pe fondul scandalului privind aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.

Liderul USR, care a fost desemnat de președintele Klaus Iohannis să formeze un nou guvern după demiterea cabinetului Cîțu, a anunțat că formațiunea sa politică va trece în opoziție în contextul prefigurării unei mari coaliții între PSD și PNL.

“Trecem în opoziție față de vechile partide anti-reformiste și luptăm împotriva oricărei forme de extremism”, a spus Cioloș, al cărui guvern a picat la vot în Parlament la mijlocul lunii octombrie.

“Rămânem singura forță politică cu adevărat liberală și pro-europeană din România”, a conchis el.

A new stage begins for #USR. We are moving into opposition to the old anti-reformist parties and fighting any form of extremism. We remain the only genuinely #liberal and pro-European political force in Romania.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) November 9, 2021