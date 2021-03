Dacian Cioloș: Noi, toți cei 33 de europarlamentari români, cerem Ursulei von der Leyen și lui Josep Borrell măsuri concrete pentru o mai bună reprezentare a românilor în conducerea instituțiilor UE

Liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, a salutat luni seară acordul politic al miniștrilor de externe din țările UE cu privire la instituirea unor noi sancțiuni la adresa Rusiei în urma încarcerării și condamnării opozantului Aleksei Navalnîi.

“Salut acordul cu privire la noi sancțiuni UE împotriva celor responsabili de încălcarea drepturilor omului în Rusia”, a scris Cioloș, pe Twitter.



“Dar descurajarea lui Putin înseamnă, de asemenea, și vizarea oligarhilor care prosperă din regimul său și dezvoltarea unei strategii a UE pentru a sprijini poporul rus“, a continuat liderul Renew Europe.

Welcome agreement of new EU sanctions on those responsible for human rights violations in Russia.@navalny

But deterring Putin also means targeting the oligarchs who prosper from his regime & developing an EU strategy to support Russian people. #FAC

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) February 22, 2021