Dacian Cioloș: Președinta Comisiei Europene va susține pregătirile pentru ca Timișoara să devină în 2023 Capitala Culturală a Europei

Liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, Dacian Cioloș, a criticat miercuri seară în termeni foarte duri “otrava populismului și a divizării” produsă de președintele american în exercițiu Donald Trump, după ce protestatarii pro-Trump au luat cu asalt clădirea Congresului SUA unde avea loc procesul de validare a alegerii lui Joe Biden.

“Otrava populismului și a diviziunilor semănate de Donald Trump nu va fi lipsită de consecințe. Sprijin deplin pentru prietenii noștri americani dedicați democrației și statului de drept. Nimic nu poate fi mai puțin american decât ce se întâmplă acum“, a scris Cioloș, pe Twitter.

The poison of populism & divisions sown by @realDonaldTrump is not without consequences.

Full support to our American friends committed to democracy & the rule of law.

Nothing could be less 🇺🇸 than this. pic.twitter.com/iHynFgXOB6

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) January 6, 2021