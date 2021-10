Dacian Cioloș: Președintele Klaus Iohannis mi-a cerut să formez un nou guvern. Obiectivul nostru este să scoatem România din criză

Președintele USR Dacian Cioloș a declarat luni seară că președintele Klaus Iohannis i-a cerut să formeze un guvern, obiectivul fiind acela de a gestiona pandemia, explozia prețurilor la energie și reformele din Planul Național de Redresare și Reziliență.

“Președintele Klaus Iohannis mi-a cerut în această seară să formez un nou guvern. Este o onoare și o mare responsabilitate pentru care suntem pregătiți, așa cum am și anunțat încă de la plecarea USR din guvern. Suntem gata să ne asumăm responsabilitatea guvernării și să pornim negocierile cu celelalte partide. Obiectivul nostru este să scoatem România din criză și pentru asta e nevoie de multă responsabilitate din partea tuturor forțelor politice”, a spus prim-ministrul desemnat, cel care a preluat săptămâna trecută șefia USR, context în care a demisionat din funcția de președinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European.

El a mai anunțat că USR va organiza o ședință de Birou Național pentru stabilirea echipei de negocieri și a mandatului de a forma cât mai rapid un guvern.

“Liniile principale sunt gestionarea pandemiei, explozia prețurilor la energie și reformele din PNRR”, a conchis el.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni seară, după consultările cu partidele politice, că îl desemnează pe președintele USR Dacian Cioloș drept candidat pentru funcția de prim-ministru al Guvernului României.

“Am avut astăzi consultări cu formațiunile parlamentare, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. În toate discuțiile am reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. (…) Formațiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, așa cum reprezentanții acestor formațiuni le-au prezentat și opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reținut una, pe care o voi și pune în practică, și anume am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de Prim-ministru pe domnul Dacian Cioloș“, a declarat președintele, de la Palatul Cotroceni.

Șeful statului a subliniat că este extrem de important să se gestioneze bine situația pandemică, să se gestioneze creșterea prețurilor la energie și să se ia măsuri pentru ca celelalte prețuri să nu crească la un nivel insuportabil pentru populație.

“Este foarte important să beneficiem de sumele mari de care poate să dispună România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și să nu dăm cu piciorul la această oportunitate. De asemenea, am reiterat importanța pregătirilor pentru perioada de iarnă și am subliniat că acestea sunt chestiunile cu adevărat importante pentru români și nu certurile politice între diferiți actori”, a mai spus șeful statului.

Europarlamentarul Dacian Cioloș a fost ales pe 1 octombrie în funcția de președinte al USR. Drept urmare, acesta a demisionat din poziția de lider al grupului europarlamentar Renew Europe, după în 2019 a devenit primul român și primul est-european ales la șefia unui grup politic din Parlamentul European.

Cioloș a mai fost prim-ministru al României, în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017, când a condus un guvern tehnocrat după tragedia de la Colectiv. La acel moment, el a fost primul șef de guvern nominalizat de Klaus Iohannis în calitate de președinte al României.