Dacian Cioloș promite transparență asupra banilor cheltuiți de România pentru candidatura la șefia Francofoniei: “Mă angajez să fac publice cheltuielile”

Dacian Cioloș, candidatul României pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, se angajează să facă publice, la finalul campaniei diplomatice, cheltuielile efectuate de statul român pentru susținerea candidaturii sale.

„La finalul campaniei, oricare ar fi rezultatul ei, ca dovadă a responsabilității noastre comune față de cetățeni și de banul public, mă angajez să fac publice cheltuielile efectuate de statul român pentru susținerea campaniei pentru funcția de Secretar general al Francofoniei, prin instituțiile care se ocupă de acest demers – Președinția României și MAE”, a afirmat Cioloș, într-o declarație remisă presei.

El a precizat că publicarea acestor informații va reprezenta „un exercițiu legitim de transparență”, astfel încât cetățenii să poată vedea „ce fonduri a investit statul român pentru susținerea obiectivelor sale politice în Francofonie, prin intermediul candidaturii pentru funcția de Secretar general al acestei organizații”.

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Cioloș a descris campania diplomatică desfășurată de România drept „ambițioasă și complexă”, subliniind că aceasta urmărește, în primul rând, promovarea obiectivelor strategice ale României.

„Ea urmărește, în primul rând, promovarea obiectivelor strategice ale României: consolidarea Francofoniei ca model de cooperare multilaterală, care asigură stabilitatea și pacea; dezvoltarea dimensiunii economice, pentru a crea oportunități pentru toate comunitățile sale și, în mod special, pentru femei și tineri; promovarea culturii francofone, inclusiv în mediul digital; și remodelarea guvernanței”, a afirmat candidatul României.

Potrivit lui Cioloș, campania are o miză mai largă decât rezultatul alegerii viitorului secretar general al Francofoniei.

„Indiferent de rezultatul final, prin simplul fapt că duce această campanie, România își consolidează profilul în cadrul Francofoniei precum și la nivelul diplomației multilaterale și, totodată, își promovează obiectivele strategice”, a spus el.

În ceea ce privește resursele alocate campaniei, Cioloș a susținut că România trebuie să țină cont de situația bugetară și că fondurile publice trebuie cheltuite cu prudență.

„Unul dintre factorii de care ținem cont în organizarea campaniei este respectarea limitărilor bugetare cu care se confruntă România. Suntem foarte chibzuiți cu banul public și menținem cheltuielile la un nivel scăzut”, a declarat acesta.

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Angajamentul privind transparența vine în contextul în care candidatura lui Cioloș presupune o campanie diplomatică derulată de instituțiile statului român, inclusiv Președinția și Ministerul Afacerilor Externe.

Candidatul României și-a prezentat în luna iunie viziunea pentru Francofonia anului 2030, pledând pentru o organizație mai eficientă, mai conectată la economie și mai orientată către oportunitățile pentru cetățeni.

Alegerea viitorului secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei este programată în cadrul Summitului Francofoniei din Cambodgia, în noiembrie 2026.