Dacian Cioloș renunță la poziția de lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European: Voi merge la Strasbourg pentru o discuție directă

Dacian Cioloș a fost ales președinte al USR PLUS, cu 19.603 voturi (50,9%) față de 18.908 voturi (49,1%) pe care le-a obținut contracandidatul său, Dan Barna, informează Agerpres. Voturile membrilor USR PLUS în turul al doilea au fost exprimate online.

“Vreau să le mulțumesc colegilor din partid care au votat în număr foarte mare. Am dovedit că putem avea maturitate și înțelepciune să ducem la bun sfârșit un proces democratic”, a declarat Cioloș.

El a declarat vineri că în 2023 îşi va depune mandatul pentru a fi revalidat, iar săptămâna viitoare va renunţa de funcţia de lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European.

Întrebat într-o conferinţă de presă la sediul central al USR PLUS dacă îşi menţine opţiunea de a-şi depune mandatul din fruntea partidului peste doi ani pentru a fi revalidat, Cioloş a spus: “O să propunem şi modificarea statutului în acest sens, dar chiar dacă statutul nu va fi modificat, în 2023 eu îmi voi depune mandatul, pentru că mi se pare important să avem o discuţie aşezată, să tragem nişte concluzii după ce vor trece doi ani, în 2023, înainte de alegerile din 2024. Obiectivul nostru este să câştigăm aceste alegeri, să oferim românilor o alternativă viabilă”.

Cioloş a afirmat că în următoarele zile va merge la Bruxelles pentru a clarifica nişte lucruri şi că va fi prezent la Bucureşti de câte ori USR PLUS va purta negocieri politice, informează Agerpres.

“Voi merge zilele următoare (la Bruxelles – n.r.), pentru că am lucruri de clarificat şi acolo. Am spus că dacă sunt ales preşedintele partidului voi renunţa la poziţia de preşedinte al grupului Renew şi asta voi face. Săptămâna viitoare voi merge să îi informez şi pe colegi legat de aceste concluzii şi evident că voi fi prezent aici, împreună cu restul echipei, la orice discuţii şi negocieri. Vom avea o echipă, eu mi-aş dori în aceeaşi structură şi componenţă, cum am avut şi în 2019, când am negociat”, a susţinut acesta.

După primul tur, încheiat pe 23 septembrie, au rămas în competiţie copreşedinţii Dan Barna și Dacian Cioloş ultimul având un avans de două procente.

La primul tur de scrutin au votat online, prin intermediul unei platforme securizate, 32.815 dintre cei 44.114 membri cu drept de vot (reprezentând 74,4% din total).

Dacian Cioloș, născut la 27 iulie 1969 la Zalău, este un politician român, de profesie inginer horticultor, care a deținut funcția de prim-ministru al României din noiembrie 2015 până în ianuarie 2017.

Anterior, el a ocupat funcția de comisar european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în cadrul Comisiei Europene între 2010 și 2014.

În ianuarie 2019 a fost ales președinte al Partidului Libertății, Unității și Solidarității (PLUS).

La alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, lista Alianței 2020 USR PLUS condusă de Dacian Cioloș a primit voturile a două milioane de români, delegația USR PLUS din Parlamentul European fiind formată din opt eurodeputați care au devenit a treia forță politică din noul grup Renew Europe.

Acest context i-a permis lui Dacian Cioloș să devină, în iulie 2019, primul român ales la conducerea unui grup politic din Parlamentul European.

Astfel, din iulie 2019 și până în prezent, Cioloș este președintele grupului Renew Europe din Parlamentul European.

Totodată, din 2020 este și co-președinte al USR PLUS, partid rezultat din urma fuziunii dintre USR și PLUS.